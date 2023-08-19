Все не так трехзначно

Резкие и быстрые действия властей к концу уходящей недели вернули курс доллара ниже 94 руб./$, то есть к тем значениям, которые были в начале месяца. При этом у них еще остается в запасе набор средств, которые должны воспрепятствовать возможному новому росту курса американской валюты. Накопленные факторы поддержки рубля позволяют сохранять курс доллара в диапазоне 90–100 руб./$ до конца года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ключевыми рыночными факторами на уходящей неделе стали подъем ставки ЦБ и словесные интервенции властей

Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ Ключевыми рыночными факторами на уходящей неделе стали подъем ставки ЦБ и словесные интервенции властей

Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

По итогам биржевых торгов в пятницу, 18 августа, курс доллара откатился на символические две копейки, до отметки 93,76 руб./$. Таким образом, рынок почти полностью нивелировал подъем предшествующих двух недель, а курс доллара вернулся к значениям начала августа. При этом в ходе биржевых торгов курс приближался к уровню 92,5 руб./$, но, как и в два предыдущих дня (вторник и четверг), не достиг его.

Активность торгов до конца недели сохранялась высокой. В пятницу объем торгов долларом (с поставкой «завтра») превысил 137 млрд руб., а в течение недели уверенно превышал 120 млрд руб., доходя в отдельные дни до 160 млрд руб. При этом с середины мая объемы редко когда превышали 100 млрд руб. в день. При этом объемы торгов с юанем к концу недели заметно сократились — в пятницу составили всего 132 млрд руб. Между тем в предыдущие дни недели они составляли 165–220 млрд руб.

Уверенное укрепление рубля на минувшей неделе определялось активными заявлениями и действиями властей после превышения курсом доллара уровня 100 руб./$ (см. “Ъ” от 15 августа). По словам главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, больше всего повлияли на динамику курса рубля сигнал властей о том, что курс 100 руб./$ является значимым, и готовность задействовать практически все инструменты для стабилизации рынка ниже этого уровня. Как считает главный аналитик ПСБ Денис Попов, основной вклад в стабилизацию курсовой динамики на первом этапе внесли «вербальные интервенции и договоренности с бизнесом, о которых сообщали СМИ». В дальнейшем, по его словам, влияние ужесточения денежно-кредитной политики будет расти и «обеспечит существенный вклад в курсовую стабилизацию».

В настоящее время, по оценке участников рынка, благодаря действиям властей он стабилизировался. Однако остаются риски нового ослабления российской валюты. Как отметил господин Васильев, ожидаемое замедление мировой экономики во втором полугодии может привести к снижению нефтяных цен Brent ниже $80 за баррель. И в этих условиях сокращение экспорта останется фактором давления на рубль. Кроме того, он отмечает, что если Минфин не будет укладываться в дефицит бюджета в 2–2,5% ВВП, то «бюджетные и инфляционные риски останутся негативным фактором для рубля».

Однако при возникновении рисков нового ослабления рубля, в частности при приближении курса доллара к 100 руб./$, власти могут прибегнуть и дополнительным мерам, направленным на стабилизацию курса. По словам господина Васильева, среди них могут быть и возвращение обязательной продажи валютной выручки экспортеров, и ужесточение ограничений на отток капитала, и запрет на выплату дивидендов и займов за рубеж, и запрет на кредитование зарубежных трейдерских подразделений, и повышение ключевой ставки.

В таких условиях до конца года курс доллара может находиться в диапазоне 90–100 руб./$. с учетом факторов, которые поддерживают российскую валюту. Как отмечает Денис Попов, повышение ключевой ставки и прекращение увеличения госрасходов должны «ограничить растущую динамику импорта». Кроме того, завершение сезона отпусков снизит объемы импорта услуг. При этом растущие цены на нефть и адаптация экспортеров к работе в новых условиях обеспечат постепенное восстановление стоимостных объемов экспорта, считает он.

Осенью российская валюта может получить поддержку со стороны нефтяных цен. Как отмечает Михаил Васильев, примерный лаг между высокими ценами на нефть и поставкой валюты от экспортной выручки на российский валютный рынок составляет два-три месяца. С учетом того, что цены на нефть Brent закрепились выше $80 за баррель в июле, положительное влияние на рубль, вероятно, проявится в сентябре-октябре.

Дмитрий Михайлович