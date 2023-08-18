В Москве неизвестные подожгли балкон следователя, который вел дело Ефремова

Балкон в квартире бывшего следователя МВД Алексея Мишурова в Москве подожгли неизвестные, сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Господин Мишуров вел расследование ДТП с участием актера Михаила Ефремова.

«В четверг возник пожар одного из балконов в доме на юге Москвы. Пожар был оперативно потушен, пострадавших нет»,— сообщил в экстренных службах.

В пресс-службе главного управления МВД России по Москве сообщили ТАСС, что получали сообщение о возгорании в одном из домов в Южном административном округе.

Накануне о поджоге сообщали Telegram-каналы Baza и Shot. По информации проектов, вечером 17 августа неизвестные разлили бензин под балконом Алексея Мишурова, подожгли его и скрылись. Возгорание заметила дочь господина Мишурова и потушила его ведром воды. Полиция разыскивает поджигателей, их мотивы неизвестны.

Алексей Мишуров занимался расследованием ДТП с участием актера Михаила Ефремова, в котором погиб человек. Господин Мишуров уволился из правоохранительных органов после суда над Ефремовым.

8 июня 2020 года Михаил Ефремов устроил ДТП на Смоленской площади в Москве. Его автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с автофургоном. В крови актера нашли алкоголь и наркотики. Водитель умер 9 июня от полученных травм. Против Ефремова возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека). В сентябре 2020 года суд приговорил его к восьми годам колонии общего режима, в октябре приговор смягчили до семи с половиной лет.

Олеся Павленко