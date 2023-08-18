Правозащитники возмущены высылкой белорусского гражданина из РФ

Гражданина Белоруссии Дениса Хохлова, который находится в розыске за участие в митинге в 2020 году, выдворили из России. Об этом «Ъ» рассказал юрист Роман Киселев. По данным правозащитной организации «Гражданское содействие» (внесена Минюстом в реестр иностранных агентов), расследование по ст. 342 УК РБ («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них») в отношении Дениса Хохлова началось в 2023 году — ему вменялось в вину участие в протестном марше 24 августа 2020 года. 5 февраля 2023-го активист пересек границу России, а в июне принял решение уехать в Грузию.

По словам правозащитника Романа Киселева, 11 июня 2023 года правоохранительные органы задержали Дениса Хохлова на территории Кабардино-Балкарии. Белоруссия объявила его в межгосударственный розыск, в связи с этим российская прокуратура организовала экстрадиционную проверку. Однако, пояснил юрист, так как УК РФ не считает преступлением вмененное ему в вину в Белоруссии деяние, в экстрадиции было отказано. Однако уже 13 июня в отношении Дениса Хохлова составили административный протокол о нарушении правил пребывания на территории РФ. «В тот же день суд признал его виновным и принял решение о выдворении»,— рассказал «Ъ» господин Киселев. Согласно постановлению суда, Дениса Хохлова поместили в центр временного содержания иностранных граждан в Нальчике. Денис Хохлов попытался обжаловать решение о выдворении, но вышестоящий суд апелляцию отклонил.

Правозащитник добавил, что 5 июля активист подал ходатайство о признании его беженцем. «Он преследуется за реализацию своего права на собрание. Россия не считает действия Хохлова преступными, поэтому по факту в глазах даже российского закона он преследуем за легитимную реализацию прав человека. Кроме того, у нас есть основания полагать, что это выдворение преследует своей целью подмену экстрадиции»,— пояснил Роман Киселев.

В четверг, 17 августа, правозащитник Роман Киселев сообщил «Ъ», что господина Хохлова срочно доставили из Кабардино-Балкарии в Москву. «Сегодня утром ему выдали бумагу с отказом и сразу посадили в машину, не дав возможности обжаловать это решение. Федеральный закон "О беженцах" гарантирует право на обжалование отказа и выделяет на это месячный срок. Кроме того, он также требует, чтобы лица, ходатайствующие о признании беженцем, не возвращались в страну, где им может грозить опасность, до тех пор, пока не будет принято окончательно решение по их делу»,— пояснил юрист. Несмотря на попытки правозащитников приостановить процедуру выдворения, Дениса Хохлова посадили на самолет до Минска. В настоящий момент, по данным господина Киселева, он находится в ИВС города Круглое.

Эмилия Габдуллина