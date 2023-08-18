Минэкономики предложило уменьшить оборотные штрафы за утечки данных

Минэкономики в отзыве на законопроект об оборотных штрафах за утечки персональных данных предложил их уменьшить. В министерстве предлагаемый размер штрафа до 500 млн руб. назвали «неоправданно высоким».

Согласно документу, который был направлен в правительство, если утечка касается от 1 тыс. до 10 тыс. граждан, штраф для юрлиц составит от 3 млн до 5 млн руб.; за утечку данных от 10 тыс. до 100 тыс. граждан — от 5 млн до 10 млн руб.; более 100 тыс. — от 10 млн до 15 млн руб. За повторное нарушение, затронувшее от 1 тыс. граждан, предлагается штраф от 0,1 до 3% выручки за календарный год, предшествующий нарушению, или за часть текущего года, но не менее 15 млн и не более 500 млн руб.

В Минэкономики сочли, что увеличение штрафов в 100 и более раз требует дополнительного обоснования, сообщает РБК.

Ранее Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), среди членов которой Wildberries, Ozon, «Яндекс.Маркет», Lamoda, «Ситилинк», предложила свои изменения в законопроект. По ее предложению, оборотные штрафы должны применяться только к тем оператором, которые повторно допустили утечку данных более 1 млн пользователей, а срок вступления законопроекта в действие надо перенести на сентябрь 2024 года.

Сейчас предполагается, что поправки вступят в силу спустя 30 дней после официального опубликования. «Мнение бизнеса, в том числе и АКИТ, учтено в части компетенции министерства»,— прокомментировал представитель Минэкономики.

Согласно отчету компании Group-IB (теперь существует под брендом F.A.С.С.T.), объем утечек персональных данных россиян в 2022 году вырос в 40 раз по отношению к 2021 году. За год в открытый доступ попала личная информация около 100 млн граждан РФ.

Подробнее о штрафах читайте в публикации «Ъ» «Бизнес возьмут в пол-оборота».

Мария Федотова