Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«У русских я научилась по-настоящему работать»

Какие принципы помогли Коко Шанель войти в историю моды

140 лет назад, 19 августа 1883 года, родилась Габриэль Бонер Шанель, ставшая известной под именем Коко. Швея из бедной французской семьи сумела совершить революцию в мире высокой моды и создать один из самых известных брендов одежды, украшений, парфюмерии и косметики. Каких взглядов на жизнь и работу придерживалась основательница Дома Chanel — в материале «Ъ».

Коко Шанель

Коко Шанель

Фото: AP

Коко Шанель

Фото: AP

Об упорстве

«Намереваясь заняться настоящим делом, будьте готовы забыть обо всем остальном, иначе не получится ни дела, ни этого остального» (из автобиографии «Коко Шанель. Жизнь, рассказанная ею самой»).

О принятии возраста

«Ничто так не старит женщину, как отчаянные попытки выглядеть моложе» (в интервью телеканалу Premiere chaine de l`ORTF, 1969 год).

О предназначении денег

«Я сужу о людях по тому, как они тратят деньги. Я бы сказала женщинам: не выходите замуж за мужчин с кошельком для мелочи. Энтузиазм нужен не для того, чтобы зарабатывать деньги, а для того, чтобы их тратить. Заработанные деньги — это лишь материальное свидетельство: если бизнес или платье не приносят результата, значит, они никуда не годятся» (в беседе с писателем Полем Мораном, 1946 год).

О приоритетах

«Уже в 1930-е годы, когда Уинстон (Черчилль.— “Ъ”) в одиночку противостоял Гитлеру, он должен был понимать, что рано или поздно, в условиях надвигающейся войны, он будет вынужден искать компромиссы. В отличие от него, я упорно отказываюсь идти на уступки, разрушающие мои идеалы» (в неопубликованном интервью журналисту и агенту МI6 Малкольму Маггериджу, 1944 год).

О выборе пути

«Мне всегда приходилось выбирать между мужчинами и моей работой. И я всегда выбирала работу, потому что без нее я просто Габриэль, а с ней — Коко Шанель, единственная и неповторимая» (из автобиографии «Коко Шанель. Жизнь, рассказанная ею самой»).

Об одержимости богатством

«Деньги ради денег, эта мрачная одержимость богатством, всегда казались мне отвратительными. Деньги не привлекательны, они удобны. Когда женщины любят деньги за то, что они дают, это естественно, но, когда они влюблены в них, это ужасно» (в беседе с писателем Полем Мораном, 1946 год).

О чувстве меры

«Женщина может быть слишком нарядной, но слишком элегантной — никогда» (в интервью телеканалу RTF Television, 1959 год).

О русском опыте

«У русских я научилась по-настоящему работать. Я не была бездельницей и ничего не делала спустя рукава, но то, что творилось за кулисами Дягилевского балета, повергало в шок» (из автобиографии «Коко Шанель. Жизнь, рассказанная ею самой»).

О связях с нацистами

«Я научилась скрывать свои истинные чувства. Я вводила в заблуждение людей, так много людей, что я тоже могла бы заниматься шпионажем» (в неопубликованном интервью журналисту и агенту МI6 Малкольму Маггериджу, 1944 год).

О душевном спокойствии

«Уход за собой должен начаться с сердца, в противном случае никакая косметика не поможет» (из книги «Коко Шанель. Я и мои мужчины» биографа Софьи Бенуа).

О людях

«Я никогда не слышала, чтобы люди так злословили друг о друге, как сейчас. Это происходит оттого, им сказать нечего, в результате сочиняются сплетни о чем угодно, лишь бы как-то опозорить. Но, думаю, в наше время очень трудно подпортить репутацию, потому что никто уже не слушает» (в интервью телеканалу Premiere chaine de l`ORTF, 1969 год).

О достоинстве

«Самые беспокойные времена не военные, когда все знают, кто враг, а послевоенные, когда врагами становятся все против всех. Сохранить достоинство в такое время труднее, потому что сильно желание громко хлопнуть дверью самой жизни» (из автобиографии «Коко Шанель. Жизнь, рассказанная ею самой»).

Об актуальности моды

«Мода должна отражать место, момент. Именно в этом случае смысл поговорки «клиент всегда прав» становится точным и ясным; мода, как и возможность,— то, что нужно ухватить» (в беседе с писателем Полем Мораном, 1946 год).

Об издержках славы

«Люди подходят, здороваются. А я их совершенно точно не знаю, впервые вижу, но приходится быть вежливой, пожимать руку. Ну, если им будет приятно, то пусть будет так» (в интервью телеканалу Premiere chaine de l`ORTF, 1969 год).

О поиске себя

«Если вы хотите иметь то, что никогда не имели, вам придется делать то, что никогда не делали» (из книги «Коко Шанель. Я и мои мужчины» биографа Софьи Бенуа).

О воле случая

«Слабым головой свойственно хвастаться преимуществами, которые способен дать нам только случай» (из книги «Коко Шанель» биографа Анри Гиделя).

О сути стиля

«Во Франции существует стиль нации, когда люди на улице одеваются так же, как ты... Мне удалось добиться того, чтобы люди на улице имели мой стиль. Но я не верю в копирование, я верю в подражание» (в интервью телеканалу RTF Television, 1959 год).

Подготовила Анастасия Винницкая

Фотогалерея

«Герцогинь много, а Шанель одна!»

Предыдущая фотография
Коко Шанель, настоящее имя которой Габриэль Бонер Шанель, родилась 19 августа 1883 года во французском городе Сомюр. Едва став совершеннолетней, она начала подрабатывать в магазине одежды продавцом

Коко Шанель, настоящее имя которой Габриэль Бонер Шанель, родилась 19 августа 1883 года во французском городе Сомюр. Едва став совершеннолетней, она начала подрабатывать в магазине одежды продавцом

Фото: Zuma Press / Kommersant Photo

После смерти матери в 1895 году Коко Шанель вместе с братьями и сестрами воспитывалась в приюте, шить будущую икону стиля научили монахини

После смерти матери в 1895 году Коко Шанель вместе с братьями и сестрами воспитывалась в приюте, шить будущую икону стиля научили монахини

Фото: ТАСС / Interfoto / Alamy

В 18 лет Коко Шанель подрабатывала в кабаре, где и получила свое знаменитое прозвище благодаря песням, которые любила исполнять на сцене, — «Ko Ko Ri Ko» и «Qui qu&#39;a vu Coco»

В 18 лет Коко Шанель подрабатывала в кабаре, где и получила свое знаменитое прозвище благодаря песням, которые любила исполнять на сцене, — «Ko Ko Ri Ko» и «Qui qu'a vu Coco»

Фото: ТАСС / Interfoto

В кабаре Шанель завела отношения с офицером Этьеном Бальзаном, от которого вскоре ушла, променяв его на промышленника Артура Кэйпела. Именно Кэйпел помог открыть модельеру свой первый магазин. Он появился в 1910 году на улице Камбон в Париже, где существует и по сей день

В кабаре Шанель завела отношения с офицером Этьеном Бальзаном, от которого вскоре ушла, променяв его на промышленника Артура Кэйпела. Именно Кэйпел помог открыть модельеру свой первый магазин. Он появился в 1910 году на улице Камбон в Париже, где существует и по сей день

Фото: ТАСС / UPPA / Photoshot

Позднее магазины Шанель открылись во французских городах Довилль и Биаритц. В военные годы кутюрье временно закрыла модный дом и магазины. Однако именно тогда вошла в моду простота от Шанель — она решила, что женщины могут носить мужские брюки

Позднее магазины Шанель открылись во французских городах Довилль и Биаритц. В военные годы кутюрье временно закрыла модный дом и магазины. Однако именно тогда вошла в моду простота от Шанель — она решила, что женщины могут носить мужские брюки

Фото: AP

Изначально в магазине Шанель продавались только шляпки, но позднее к ним добавилась и одежда. Первым нарядом, который создала модельер, было платье, переделанное из старого свитера. Шанель ввела моду на знаменитое маленькое черное платье, женский загар и короткие стрижки

Изначально в магазине Шанель продавались только шляпки, но позднее к ним добавилась и одежда. Первым нарядом, который создала модельер, было платье, переделанное из старого свитера. Шанель ввела моду на знаменитое маленькое черное платье, женский загар и короткие стрижки

Фото: AP

В 1921 году появились знаменитые на весь мир духи Chanel №5. Русский парфюмер-эмигрант Эрнест Бо предложил Коко Шанель выбрать понравившийся аромат из двух серий пронумерованных образцов, модельер выбрала флакон №5. А в 1955 году модельер придумала еще один легендарный аксессуар: «Я устала носить ридикюли в руках, к тому же я их вечно теряю». Так на свет появилась небольшая сумочка в виде прямоугольника и на цепочке

В 1921 году появились знаменитые на весь мир духи Chanel №5. Русский парфюмер-эмигрант Эрнест Бо предложил Коко Шанель выбрать понравившийся аромат из двух серий пронумерованных образцов, модельер выбрала флакон №5. А в 1955 году модельер придумала еще один легендарный аксессуар: «Я устала носить ридикюли в руках, к тому же я их вечно теряю». Так на свет появилась небольшая сумочка в виде прямоугольника и на цепочке

Фото: AP

«Что такое, собственно говоря, плохая фигура? Это фигура, испуганная с головы до ног. Этот испуг в поведении происходит оттого, что женщина не дала своему телу то, что ему полагается» &lt;br>Популярность Коко Шанель принесли ее знаменитые костюмы, состоящие из жакета и юбки по фигуре, и легендарное маленькое черное платье, которое по ее задумке можно было носить в любое время дня. Неудобные корсеты и пышные юбки остались в прошлом

«Что такое, собственно говоря, плохая фигура? Это фигура, испуганная с головы до ног. Этот испуг в поведении происходит оттого, что женщина не дала своему телу то, что ему полагается»
Популярность Коко Шанель принесли ее знаменитые костюмы, состоящие из жакета и юбки по фигуре, и легендарное маленькое черное платье, которое по ее задумке можно было носить в любое время дня. Неудобные корсеты и пышные юбки остались в прошлом

Фото: AP

«Возраст для женщины не самое главное: можно быть восхитительной в 20 лет, очаровательной в сорок и оставаться неотразимой до конца дней своих»

«Возраст для женщины не самое главное: можно быть восхитительной в 20 лет, очаровательной в сорок и оставаться неотразимой до конца дней своих»

Фото: AP / Lucie Noel

В жизни Коко Шанель было множество романов, в том числе с русским композитором Игорем Стравинским и герцогом Вестминстерским (в ответ на его предложение выйти за него замуж она заявила: «Герцогинь много, а Шанель одна!»). В 1940-е ее племянника Андре Паласе взяли в плен. Шанель спасла его, обратившись к атташе немецкого посольства барону Гансу Гюнтеру фон Динклаге, после чего у них начался роман. После войны многие критиковали ее контакты с немцами, считая ее немецкой шпионкой, в 1944 году ее даже арестовали на некоторое время, но по решению Черчилля отпустили

В жизни Коко Шанель было множество романов, в том числе с русским композитором Игорем Стравинским и герцогом Вестминстерским (в ответ на его предложение выйти за него замуж она заявила: «Герцогинь много, а Шанель одна!»). В 1940-е ее племянника Андре Паласе взяли в плен. Шанель спасла его, обратившись к атташе немецкого посольства барону Гансу Гюнтеру фон Динклаге, после чего у них начался роман. После войны многие критиковали ее контакты с немцами, считая ее немецкой шпионкой, в 1944 году ее даже арестовали на некоторое время, но по решению Черчилля отпустили

Фото: AP

Коко Шанель скончалась от сердечного приступа 10 января 1971 года в возрасте 87 лет. Многие из тех, кто пришел попрощаться с иконой французского стиля, были одеты в костюмы от Шанель

Коко Шанель скончалась от сердечного приступа 10 января 1971 года в возрасте 87 лет. Многие из тех, кто пришел попрощаться с иконой французского стиля, были одеты в костюмы от Шанель

Фото: Zuma Press / Kommersant Photo

Следующая фотография
1 / 11

Коко Шанель, настоящее имя которой Габриэль Бонер Шанель, родилась 19 августа 1883 года во французском городе Сомюр. Едва став совершеннолетней, она начала подрабатывать в магазине одежды продавцом

Фото: Zuma Press / Kommersant Photo

После смерти матери в 1895 году Коко Шанель вместе с братьями и сестрами воспитывалась в приюте, шить будущую икону стиля научили монахини

Фото: ТАСС / Interfoto / Alamy

В 18 лет Коко Шанель подрабатывала в кабаре, где и получила свое знаменитое прозвище благодаря песням, которые любила исполнять на сцене, — «Ko Ko Ri Ko» и «Qui qu'a vu Coco»

Фото: ТАСС / Interfoto

В кабаре Шанель завела отношения с офицером Этьеном Бальзаном, от которого вскоре ушла, променяв его на промышленника Артура Кэйпела. Именно Кэйпел помог открыть модельеру свой первый магазин. Он появился в 1910 году на улице Камбон в Париже, где существует и по сей день

Фото: ТАСС / UPPA / Photoshot

Позднее магазины Шанель открылись во французских городах Довилль и Биаритц. В военные годы кутюрье временно закрыла модный дом и магазины. Однако именно тогда вошла в моду простота от Шанель — она решила, что женщины могут носить мужские брюки

Фото: AP

Изначально в магазине Шанель продавались только шляпки, но позднее к ним добавилась и одежда. Первым нарядом, который создала модельер, было платье, переделанное из старого свитера. Шанель ввела моду на знаменитое маленькое черное платье, женский загар и короткие стрижки

Фото: AP

В 1921 году появились знаменитые на весь мир духи Chanel №5. Русский парфюмер-эмигрант Эрнест Бо предложил Коко Шанель выбрать понравившийся аромат из двух серий пронумерованных образцов, модельер выбрала флакон №5. А в 1955 году модельер придумала еще один легендарный аксессуар: «Я устала носить ридикюли в руках, к тому же я их вечно теряю». Так на свет появилась небольшая сумочка в виде прямоугольника и на цепочке

Фото: AP

«Что такое, собственно говоря, плохая фигура? Это фигура, испуганная с головы до ног. Этот испуг в поведении происходит оттого, что женщина не дала своему телу то, что ему полагается»
Популярность Коко Шанель принесли ее знаменитые костюмы, состоящие из жакета и юбки по фигуре, и легендарное маленькое черное платье, которое по ее задумке можно было носить в любое время дня. Неудобные корсеты и пышные юбки остались в прошлом

Фото: AP

«Возраст для женщины не самое главное: можно быть восхитительной в 20 лет, очаровательной в сорок и оставаться неотразимой до конца дней своих»

Фото: AP / Lucie Noel

В жизни Коко Шанель было множество романов, в том числе с русским композитором Игорем Стравинским и герцогом Вестминстерским (в ответ на его предложение выйти за него замуж она заявила: «Герцогинь много, а Шанель одна!»). В 1940-е ее племянника Андре Паласе взяли в плен. Шанель спасла его, обратившись к атташе немецкого посольства барону Гансу Гюнтеру фон Динклаге, после чего у них начался роман. После войны многие критиковали ее контакты с немцами, считая ее немецкой шпионкой, в 1944 году ее даже арестовали на некоторое время, но по решению Черчилля отпустили

Фото: AP

Коко Шанель скончалась от сердечного приступа 10 января 1971 года в возрасте 87 лет. Многие из тех, кто пришел попрощаться с иконой французского стиля, были одеты в костюмы от Шанель

Фото: Zuma Press / Kommersant Photo

Смотреть

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...