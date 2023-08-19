«У русских я научилась по-настоящему работать»

140 лет назад, 19 августа 1883 года, родилась Габриэль Бонер Шанель, ставшая известной под именем Коко. Швея из бедной французской семьи сумела совершить революцию в мире высокой моды и создать один из самых известных брендов одежды, украшений, парфюмерии и косметики. Каких взглядов на жизнь и работу придерживалась основательница Дома Chanel — в материале «Ъ».

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Фото: AP Коко Шанель

Фото: AP

Об упорстве

«Намереваясь заняться настоящим делом, будьте готовы забыть обо всем остальном, иначе не получится ни дела, ни этого остального» (из автобиографии «Коко Шанель. Жизнь, рассказанная ею самой»).

О принятии возраста

«Ничто так не старит женщину, как отчаянные попытки выглядеть моложе» (в интервью телеканалу Premiere chaine de l`ORTF, 1969 год).

О предназначении денег

«Я сужу о людях по тому, как они тратят деньги. Я бы сказала женщинам: не выходите замуж за мужчин с кошельком для мелочи. Энтузиазм нужен не для того, чтобы зарабатывать деньги, а для того, чтобы их тратить. Заработанные деньги — это лишь материальное свидетельство: если бизнес или платье не приносят результата, значит, они никуда не годятся» (в беседе с писателем Полем Мораном, 1946 год).

О приоритетах

«Уже в 1930-е годы, когда Уинстон (Черчилль.— “Ъ”) в одиночку противостоял Гитлеру, он должен был понимать, что рано или поздно, в условиях надвигающейся войны, он будет вынужден искать компромиссы. В отличие от него, я упорно отказываюсь идти на уступки, разрушающие мои идеалы» (в неопубликованном интервью журналисту и агенту МI6 Малкольму Маггериджу, 1944 год).

О выборе пути

«Мне всегда приходилось выбирать между мужчинами и моей работой. И я всегда выбирала работу, потому что без нее я просто Габриэль, а с ней — Коко Шанель, единственная и неповторимая» (из автобиографии «Коко Шанель. Жизнь, рассказанная ею самой»).

Об одержимости богатством

«Деньги ради денег, эта мрачная одержимость богатством, всегда казались мне отвратительными. Деньги не привлекательны, они удобны. Когда женщины любят деньги за то, что они дают, это естественно, но, когда они влюблены в них, это ужасно» (в беседе с писателем Полем Мораном, 1946 год).

О чувстве меры

«Женщина может быть слишком нарядной, но слишком элегантной — никогда» (в интервью телеканалу RTF Television, 1959 год).

О русском опыте

«У русских я научилась по-настоящему работать. Я не была бездельницей и ничего не делала спустя рукава, но то, что творилось за кулисами Дягилевского балета, повергало в шок» (из автобиографии «Коко Шанель. Жизнь, рассказанная ею самой»).

О связях с нацистами

«Я научилась скрывать свои истинные чувства. Я вводила в заблуждение людей, так много людей, что я тоже могла бы заниматься шпионажем» (в неопубликованном интервью журналисту и агенту МI6 Малкольму Маггериджу, 1944 год).

О душевном спокойствии

«Уход за собой должен начаться с сердца, в противном случае никакая косметика не поможет» (из книги «Коко Шанель. Я и мои мужчины» биографа Софьи Бенуа).

О людях

«Я никогда не слышала, чтобы люди так злословили друг о друге, как сейчас. Это происходит оттого, им сказать нечего, в результате сочиняются сплетни о чем угодно, лишь бы как-то опозорить. Но, думаю, в наше время очень трудно подпортить репутацию, потому что никто уже не слушает» (в интервью телеканалу Premiere chaine de l`ORTF, 1969 год).

О достоинстве

«Самые беспокойные времена не военные, когда все знают, кто враг, а послевоенные, когда врагами становятся все против всех. Сохранить достоинство в такое время труднее, потому что сильно желание громко хлопнуть дверью самой жизни» (из автобиографии «Коко Шанель. Жизнь, рассказанная ею самой»).

Об актуальности моды

«Мода должна отражать место, момент. Именно в этом случае смысл поговорки «клиент всегда прав» становится точным и ясным; мода, как и возможность,— то, что нужно ухватить» (в беседе с писателем Полем Мораном, 1946 год).

Об издержках славы

«Люди подходят, здороваются. А я их совершенно точно не знаю, впервые вижу, но приходится быть вежливой, пожимать руку. Ну, если им будет приятно, то пусть будет так» (в интервью телеканалу Premiere chaine de l`ORTF, 1969 год).

О поиске себя

«Если вы хотите иметь то, что никогда не имели, вам придется делать то, что никогда не делали» (из книги «Коко Шанель. Я и мои мужчины» биографа Софьи Бенуа).

О воле случая

«Слабым головой свойственно хвастаться преимуществами, которые способен дать нам только случай» (из книги «Коко Шанель» биографа Анри Гиделя).

О сути стиля

«Во Франции существует стиль нации, когда люди на улице одеваются так же, как ты... Мне удалось добиться того, чтобы люди на улице имели мой стиль. Но я не верю в копирование, я верю в подражание» (в интервью телеканалу RTF Television, 1959 год).

Подготовила Анастасия Винницкая