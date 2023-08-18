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Коммерсантъ FM
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Канада ввела санкции против трех судов Москвы

Канада внесла в санкционный список Московский городской суд, Басманный районный суд и Хамовнический районный суд Москвы. Под санкции также попали 15 физических лиц, сообщается на сайте министерства иностранных дел Канады.

Как отмечают в канадском МИДе, попавшие под санкции российские суды и физлица «непосредственно причастны к нарушениям прав человека в отношении лидеров российской оппозиции» Владимира Кара- Мурзы (признан в РФ иностранным агентом) и Алексея Навального.

Среди физлиц, под санкции, в частности, попали первый заместитель председателя Следственного комитета России (СКР) Эдуард Кабурнеев, заместители председателя СКР Сергей Горяйнов и Елена Леоненко, руководитель главного следственного управления СКР Денис Колесников, председатель Хамовнического районного суда Москвы Константин Похилько, первый замминистра юстиции России Евгений Забарчук, судья Мосгорсуда Виталий Белицкий.

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