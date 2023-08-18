Acura возродила модель ZDX в формате электрокроссовера

Компания Acura показала электрический кроссовер ZDX, который выйдет на рынок в 2024 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Acura ZDX Type S Фото: Acura Acura ZDX Type S Фото: Acura Acura ZDX Type S Фото: Acura Следующая фотография 1 / 3 Acura ZDX Type S Фото: Acura Acura ZDX Type S Фото: Acura Acura ZDX Type S Фото: Acura

Имя ZDX, которое ранее использовалось для купе-кроссовера с бензиновым двигателем, сейчас получил электромобиль на базе нового Honda Prologue. За техническую часть проекта отвечал General Motors, тогда как Acura занималась только дизайном кузова и салона, а также фирменным комплексом ассистентов водителя Acura Watch.

Новинка построена на платформе Ultium, которая используется в том числе новым кроссовером Chevrolet Blazer EV. Базовая Acura ZDX A-Spec получит 345-сильный электромотор на задней оси, а в качестве опции будет предложена полноприводная двухмоторная модификация, характеристики которой пока не раскрыты.

Топовая Acura ZDX Type S имеет два электромотора суммарной мощностью 510 л.с., пневмоподвеску с адаптивными амортизаторами, тормоза Brembo, а также спортивный декор кузова и салона. Аккумулятор на 102 кВт·ч общий для всех версий, но запас хода варьируется от 523 км у базовой версии (507 км у полноприводного варианта) до 463 км у топового исполнения.

Электромобиль получил 11-дюймовую цифровую панель приборов, мультимедиа с 11,3-дюймовым тачскрином и интегрированными сервисами Google, аудиосистему Bang & Olufsen, комплекс систем безопасности Acura Watch и ряд другого оборудования.

Продажи электрического кроссовера Acura ZDX начнутся в 2024 году. Напомним, премьера нового Honda Prologue состоялась осенью 2022 года.

Максим Вершинин

Подписывайтесь на страницу «Автопилота» в VK