X5 Group: в свердловских магазинах «Пятерочка» возобновили продажу алкоголя

В Свердловской области возобновили продажу алкоголя в супермаркетах сети «Пятерочка» (X5 Group), рассказали «Ъ-Урал» в пресс-службе сети. Напомним, Министерство АПК региона приостанавливало продажу алкоголя, так как в договорах аренды одного магазина в Новоуральске и одного магазина в Краснотурьинске были обнаружены ошибки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«На основании поданных компанией документов и пояснений информация была скорректирована и лицензия на продажу алкоголя восстановлена. Его продажа возобновилась во всех "Пятерочках" Свердловской области»,— прокомментировали в пресс-службы X5 Group.

Напомним, в 2021 году в свердловских магазинах «Пятерочка» и «Перекресток» уже приостанавливали продажу алкогольной продукции, тогда возникли проблемы с лицензией. Такие же проблемы ранее возникали и у магазинов «Верный» и «Лента».

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