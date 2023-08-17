В свердловских магазинах «Пятерочка» приостановили продажу алкоголя

В Свердловской области в супермаркетах сети «Пятерочка» (Х5 Retail Group) приостановили продажу алкоголя. Как объяснили «Ъ-Урал» в пресс-службе торговой сети, решение о приостановке лицензии на продажу алкоголя в «Пятерочках» в регионе было принято Министерством АПК региона. Региональные власти пошли на данные меры из-за того, что в договорах аренды одного магазина в Новоуральске и одного магазина в Краснотурьинске были обнаружены ошибки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

«Мы уверены, что ошибок нет и уже направили в регулирующие органы дополнительную информацию, документы и пояснения. Рассчитываем, что в ближайшее время информация будет откорректирована и продажи возобновятся»,— пояснили в в пресс-службе торговой сети.

В 2021 году в свердловских магазинах «Пятерочка» и «Перекресток» уже приостанавливали продажу алкоголя, тогда возникли проблемы с лицензией. Такие же проблемы ранее возникали и у магазинов «Верный» и «Лента».

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