Лавров возглавит российскую делегацию на Генассамблее ООН в сентябре

Российскую делегацию на 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. Его кандидатуру в составе делегации утвердил президент Владимир Путин. Распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Утвердить следующий состав делегации РФ для участия в работе 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН: Лавров С. В. — министр иностранных дел РФ, постоянный член Совета безопасности РФ (глава делегации)»,— говорится в президентском распоряжении.

Президент также включил в состав делегации замглавы МИД Сергея Вершинина, председателя комитета Совета федерации по международным делам Григория Карасина, постоянного представителя при ООН Василия Небензю, председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого.

Открытие 78-й сессии Генассамблеи ООН состоится 5 сентября 2023 года. Председателем сессии на следующий год был избран постоянный представитель республики Тринидад и Тобаго Деннис Фрэнсис. Он говорил, что будет уделять особое внимание «миру, процветанию, прогрессу и устойчивости». Сентябрьская сессия пройдет в Нью-Йорке, США. По данным источников агентства Bloomberg, на сессию приедет президент Украины Владимир Зеленский.

Анастасия Ларина