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Коммерсантъ FM
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СКР возбудил уголовное дело после избиения журналистов ВГТРК во время съемок

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело после нападения на журналистов ВГТРК в Москве. Двое мужчин избили журналистов во время съемок репортажа в одной из коммунальных квартир на юге Москвы 17 августа. В настоящее время нападавшие задержаны.

17 августа 2023 года съемочная группа программы «Вести. Дежурная часть» телеканала «Россия 24» отправилась в коммунальную квартиру на Касимовской улице, чтобы снять репортаж о так называемых «профессиональных соседях». Как уточняется в самом сюжете, под «профессиональными соседями» понимаются неизвестные лица, которые захватили несколько комнат в коммунальной квартире и «всеми способами выживают других собственников».

По словам самих журналистов, после того как они обратились к «профессиональным соседям» с вопросом, почему они незаконно занимают жилое помещение, на них напали двое мужчин. Членам съемочной группы нанесли несколько ударов по голове и повалили на пол. Журналисты ВГТРК вызвали полицию. Нападавших доставили в отдел.

«Следственными органами ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов)»,— говорится в сообщении СКР. Максимальное наказание по этой части — лишение свободы на срок до шести лет.

Милена Костерева

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