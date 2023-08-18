В Белгородской области трех железнодорожников обвинили в коррупции

Управление Следственного комитета России (СКР) по Белгородской области на основании материалов регионального управления ФСБ и ОЭБ и ПК местного ЛО МВД России на транспорте возбудило уголовное дело о взятке в местном подразделении АО «Вагонная ремонтная компания-1» (структура АО «РЖД»).

Как сообщили в ведомстве, ревизора по безопасности движения поездов одного из представительств компании обвиняют в получении взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ, до 12 лет лишения свободы), а главного инженера и начальника вагонного ремонтного депо — в даче взятки (ч. 4 ст. 291 УК РФ, до 12 лет лишения свободы). В отношении фигурантов соответственно избраны меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и запрета определенных действий.

По версии следствия, с июня 2021 по декабрь 2022 года начальник депо и главный инженер перечислили ревизору по безопасности 254,5 тыс. руб. Деньги предназначались за неприменение мер ответственности в отношении должностных лиц вагоноремонтного депо в случае выявления допущенных по их вине неисправностей узлов и деталей вагона. В СКР не раскрыли имена обвиняемых. Расследование уголовного дела продолжается.

Сергей Толмачев

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте