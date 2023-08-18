В IQ-квартале в «Москва-Сити» объявляли эвакуацию

Из одной из башен IQ-квартала в комплексе «Москва-Сити» была проведена массовая эвакуация. По предварительным данным, причиной стало ложное сообщение о прилете беспилотника.

«В соседнем здании IQ-квартала пожарная тревога и эвакуация»,— сообщил «Ъ» очевидец. Он уточнил, что во время эвакуации прозвучал сигнал пожарной тревоги. Через 10 минут эвакуация завершилась, сотрудники и посетители смогли вернуться в башню A IQ-квартала.

По данным Telegram-канала Baza, причиной эвакуации стало поступившее в администрацию комплекса «Москва-Сити» ложное сообщение о прилете БПЛА. «РИА Новости» сообщает, что эвакуация была объявлена из-за «ложного звонка с угрозами». «Поступившая информация о беспилотнике не подтвердилась, никаких чрезвычайных ситуаций (в том числе возгораний) в "Москва-Сити" не зарегистрировано»,— отметил собеседник агентства.

Сегодня утром, 18 августа, мэр Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили беспилотник «при попытке пролета на Москву». Обломки упали в зоне Экспоцентра возле «Москва-Сити». Частично обрушилась стена одного из павильонов. Минобороны в своем сообщении отмечало, что украинский беспилотник изменил траекторию полета после поражения силами ПВО и «упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной». О пострадавших не сообщалось.

Александр Кислов