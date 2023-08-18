Начальник СвЖД Иван Колесников переходит на работу в Москву

Как стало известно «Ъ-Урал», начальник Свердловской железной дороги (СвЖД) Иван Колесников переходит на работу в Москву. В ближайшее время он возглавит департамент пассажирских перевозок РЖД.
Начальник Свердловской железной дороги (СвЖД) Иван Колесников
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
По словам источника «Ъ-Урал», СвЖД может возглавить первый заместитель начальника департамента пассажирских перевозок Павел Бурцев.
Иван Колесников родился в 1980 году в Приморском крае. В 2002 году окончил Дальневосточный государственный университет путей сообщения, работал на Дальневосточной железной дороге. В 2007 году переехал в Екатеринбург, где занимал разные должности на СвЖД. 9 апреля 2019 года был назначен начальником Свердловской железной дороги.
СвЖД работает на территории Пермского края, Свердловской, Тюменской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.