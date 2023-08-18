Набсовет банка «Санкт-Петербург» рекомендовал выплатить по 19,08 руб. за акцию

Наблюдательный совет банка «Санкт-Петербург» рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие 2023 года в размере 19,08 руб. на одну обыкновенную акцию и 0,22 руб.— на одну привилегированную. Об этом сообщается на сайте банка.

Наблюдательный совет предложил выплатить дивиденды за счет нераспределенной прибыли. В первом полугодии банк получил 28,4 млрд руб. чистой прибыли по МФСО. Чистая прибыль по МФСО «Санкт-Петербурга» за год выросла в 2,6 раза, до 47,5 млрд руб. Чистая прибыль по РСБУ также увеличилась в 2,6 раза, до 47,6 млрд руб.

Банк направляет на дивиденды 20% чистой прибыли по МСФО. В 2022 году банк «Санкт-Петербург» выплатил дивиденды в размере 21,16 руб. за обыкновенную акцию и 0,22 руб. за привилегированную.

Внеочередное собрание акционеров банка по выплате дивидендов пройдет 26 сентября заочно. Реестр акционеров для участия закроется 25 августа.

Основные акционеры банка, по данным на 2021 год,— его топ-менеджеры, в том числе председатель правления Александр Савельев (владел 26,82% голосов). Европейский банк реконструкции и развития владел 5,08% голосующих акций, группа East Capital — 3,84%. По итогам первого полугодия 2023 года банк «Санкт-Петербург» занял 16-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100».

Анастасия Ларина