В Новороссийске произошел крупный пожар на территории грузового терминала

В Новороссийске на территории грузового терминала на улице Макарова загорелись деревянные поддоны и бочки. Об этом сообщили в Муниципальном центре управления администрации Новороссийска. Содержимое бочек не уточняется. По словам очевидцев, в них хранилось масло. Черные клубы дыма от пожара видны в разных районах города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЦУ Новороссийска Фото: МЦУ Новороссийска

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю рассказали, что сообщение о возгорании поступило диспетчеру 18 августа в 9:02. Прибывшие на место пожарные установили, что площадь пожара достигла 1,3 тыс. кв. м. В ликвидации огня задействованы 42 человека и 14 единиц спецтехники.

Сведений о погибших и пострадавших нет. Ликвидация пожара продолжается.

Анастасия Донскова

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