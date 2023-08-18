Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Новороссийске произошел крупный пожар на территории грузового терминала

В Новороссийске на территории грузового терминала на улице Макарова загорелись деревянные поддоны и бочки. Об этом сообщили в Муниципальном центре управления администрации Новороссийска. Содержимое бочек не уточняется. По словам очевидцев, в них хранилось масло. Черные клубы дыма от пожара видны в разных районах города.

Фото: МЦУ Новороссийска

Фото: МЦУ Новороссийска

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю рассказали, что сообщение о возгорании поступило диспетчеру 18 августа в 9:02. Прибывшие на место пожарные установили, что площадь пожара достигла 1,3 тыс. кв. м. В ликвидации огня задействованы 42 человека и 14 единиц спецтехники.

Сведений о погибших и пострадавших нет. Ликвидация пожара продолжается.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...