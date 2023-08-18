Компания из Ленобласти до 2025 года вложит в развитие «Охта Парка» 1,5 млрд руб.

АО «Компания Колос» намерено до 2025 года вложить 1,5 млрд руб. в развитие туристическо-рекреационной зоны всесезонного курорта «Охта Парк». Об этом сообщили в Telegram-канале комитета экономразвития и инвестиционной деятельности Ленинградской области.

Компания планирует построить на территории курорта стадион с беговыми дорожками, ледовую арену, теннисную академию и другие инфраструктурные объекты.

«Ленобласть поддерживает нас льготой по налогу на имущество, что позволяет нам больше развивать инфраструктуру и качественнее оказывать услуги для гостей»,— отметила гендиректор организации Ксении Елютиной. Елютина.

Соглашение о развитии «Охта Парка» между правительством Ленобласти и АО «Компания Колос» было подписано в ходе ПМЭФ-2023 в июне. В администрации региона отмечают, что общие инвестиции в курортный проект составят 12 млрд руб. Также будет создано 750 рабочих мест.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что по итогам первого полугодия 2023 года резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Санкт-Петербург» инвестировали в проекты 7,45 млрд рублей, что на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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