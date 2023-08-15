За полгода инвестиции от резидентов ОЭЗ «Санкт-Петербург» составили 7,4 млрд рублей

По итогам первого полугодия 2023 года резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Санкт-Петербург» инвестировали в проекты 7,45 млрд рублей, что на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом 15 августа сообщили в пресс-службе городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Часть из общего объема вложений — 4,5 млрд рублей, составили инвестиции компаний во втором квартале 2023 года. Это на 71% больше по сравнению с показателем прошлого года.

Общий объем выручки резидентов ОЭЗ за шесть месяцев увеличился на 3% и составил почти 40 млрд рублей. В том числе за второй квартал совокупная выручка выросла на 30% — до 20,6 млрд рублей против 15,8 млрд рублей годом ранее.

С начала года резиденты ОЭЗ «Санкт-Петербург» отчислили в бюджеты всех уровней 4,3 млрд рублей. На сегодняшний день на территории особой экономической зоны зарегистрирована 71 компания.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что первым резидентом новой площадки ОЭЗ на Парнасе станет станкозавод «Форт».

Также сообщалось, что за 17 лет работы резиденты особой экономической зоны «Санкт-Петербург» смогли сэкономить благодаря различным льготам 10,7 млрд рублей.

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