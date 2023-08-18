Смольный ведет переговоры о создании арктического турмаршрута из Петербурга в НАО

Представители комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики провели переговоры с руководством Ненецкого автономного округа (НАО) и туроператорами о создании нового туристического маршрута в Арктику. Центральной точкой маршрута станет историко-культурный ландшафтный музей-заповедник Пустозерск, сообщает пресс-служба городской администрации.

Походную трассу в Пустозерск планируется сделать комбинированной: в зависимости от времени года, летом туда можно будет добраться на катерах, а зимой на снегоходах.

«Петербург – Пустозерск» станет первым из цикла межрегиональных туристических маршрутов в Арктику, который правительство города организуют в целях популяризации северных направлений для путешествий. Серия получит название "По следам великих экспедиций".

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Петербурге запустят новый мультимодальный тур "Путешествие в столицу фонтанов».

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