«Дом.РФ» снова выставил на торги бывшую территорию автодрома в Белгороде

Финансовый институт развития в жилищной сфере «Дом.РФ» снова продает участок и здания бывшего автодрома в Белгороде. Повторный аукцион опубликован на сайте компании.

Начальная цена лота составляет 13,9 млн руб. В него входят участок площадью 0,7 га с пятью зданиями общей площадью 1,3 тыс. кв. м и сооружением на 5,9 тыс. кв. м.

В первых торгах в начале августа участвовали три местные компании и шесть предпринимателей. Они предлагали за лот от 15 до 44,3 млн руб. Больше всего готово было заплатить ООО «Научно-производственное объединение "Химтэк"», которое и было признано победителем. Однако компания отказался подписывать договор, поэтому аукцион был снова объявлен, рассказали «Ъ-Черноземье» в пресс-службе «Дома.РФ».

Заявки на торги принимаются до 11 сентября, подведение итогов намечено на 15 сентября. Для участия необходимо внести 1,4 млн руб. задатка.

Какие объекты троллейбусной инфраструктуры Белгорода с торгов выкупал «Химтэк» — читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Александр Прытков

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