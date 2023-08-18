В Сочи 10 детей госпитализировали после посещения бассейна

В Лазаревском районе Сочи госпитализировали группу из 10 спортсменов после посещения ими бассейна в санатории «Аврора». Все попавшие в больницу — дети, прокуратура начала проверку.

В Роспотребнадзоре сообщили «Интерфаксу», что в санаторий прибыла группа спортсменов — 14 детей и семеро тренеров. Они посетили сауну и бассейн. После этого дети пожаловались на кашель, недомогание и слабость.

В санаторий вызвали три бригады скорой помощи. Сотрудники Роспотребнадзора отобрали пробы воды из двух бассейнов.

Согласно пресс-релизу районной прокуратуры, дети доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести, у них диагностировали отравление парами хлора. «Угрозы жизни несовершеннолетних не имеется»,— добавили в ведомстве.

Лаура Кеффер