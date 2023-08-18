1,376 триллиона рублей новых кредитов МСП было выдано в июне 2023 года, сообщил Банк России. Это абсолютный максимум за все время наблюдения. Сопоставимые суммы малый бизнес занимал только в декабре 2021 года на волне постковидного восстановления (1,336 трлн руб.) и в декабре 2022-го на пике «импортозамещающей» инвестактивности (1,355 трлн руб.). Средний размер кредита МСП вырос до 5,3 млн руб. (4,8 млн месяцем ранее), число компаний, получивших ссуду,— до 223 тыс. Это максимум с начала 2021 года. Число выданных кредитов также было рекордным — 260 тыс. (252 тыс. в мае). Просрочка при этом не растет, сохраняясь на уровне 550 млрд руб., или 4,6% всего объема задолженности МСП по кредитам.