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Коммерсантъ FM
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Турция предупредила РФ о риске напряженности из-за досмотра сухогруза 13 августа

Турция заявила российской стороне, что необходимо избегать инцидентов, подобных принудительной остановке сухогруза «Шюкрю Окан», произведенной кораблем Черноморского флота 13 августа. Такие ситуации способствуют росту напряженности в Черном море, сообщил Центр по борьбе с дезинформацией при администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

«После предпринятых в отношении судна действий российской стороне было надлежащим образом указано на необходимость избегать подобных инициатив, способных усилить напряженность в Черном море»,— говорится в заявлении центра (цитата по ТАСС).

13 августа Минобороны РФ сообщило, что около 6:40 мск на юго-западе Черного моря патрульный корабль Черноморского флота «Василий Быков» принудительно остановил и проверил сухогруз «Шюкрю Окан» под флагом Палау, который следовал в порт украинского города Измаил. Оборонное ведомство уточнило, что требование об остановке судно проигнорировало, поэтому военным пришлось открыть предупредительный огонь. После досмотра «Шюкрю Окан» продолжил движение в Измаил. Украинская сторона назвала это актом пиратства.

Эрдни Кагалтынов

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