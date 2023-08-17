Медведев проиграл Звереву в матче третьего круга турнира в Цинциннати

Первая ракетка России Даниил Медведев проиграл немецкому теннисисту Александру Звереву в матче третьего круга турнира ATP Masters в американском Цинциннати. Встреча закончилась со счетом 4:6, 7:5, 4:6, игра продолжалась 2 часа 32 минуты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Matthew Stockman / Getty Images Фото: Matthew Stockman / Getty Images

27-летний Медведев — третья ракетка мира, экс первая ракетка. На его счету 20 побед на турнирах ATP. Он также победитель одного турнира Большого шлема, Итогового турнира ATP, а также Кубка ATP и Кубка Дэвиса в составе российской сборной.

Призовой фонд турнира в Цинциннати составляет $6,6 млн. Турнир входит в US Open Series — серию турниров в течение пяти недель накануне турнира Большого шлема US Open.

О выступлении Медведева на турнире — в материале «Ъ» «Даниил Медведев вошел в зону комфорта».

Олеся Павленко