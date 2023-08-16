Даниил Медведев вошел в зону комфорта

В первом круге Western & Southern Open — проходящего в Цинциннати турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории Masters 1000 с призовым фондом $6,6 млн — третья ракетка мира Даниил Медведев уверенно переиграл итальянца Лоренцо Музетти. Итоги этого состязания в любом случае не изменят нынешнюю позицию россиянина в мировом рейтинге, но могут помочь ему в ближайшем будущем вернуться в борьбу за лидерство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Теннисист Даниил Медведев во время матча против Лоренцо Музетти

Фото: Reuters Теннисист Даниил Медведев во время матча против Лоренцо Музетти

Фото: Reuters

Турнир в Цинциннати — второе состязание категории Masters 1000, которое проходит перед стартующим 28 августа US Open. И чтобы оценить его важность в этом году, можно вспомнить, что предыдущий, канадский «мастерс» подарил в Торонто целую россыпь сюрпризов, а завершился неожиданной победой итальянца Янника Синнера, которому ранее не удавалось выигрывать столь серьезные титулы. Конечно, нельзя не учитывать тот факт, что лидер мирового рейтинга Карлос Алькарас, проигравший в четвертьфинале американцу Томми Полу, выступал на харде первый раз с конца марта, а Новак Джокович в Канаду вообще не приехал. Однако еще одна подобная сенсационная неделя — и некоторые прогнозы по поводу того, кого следует отнести к главным фаворитам Открытого чемпионата США, не исключено, придется пересматривать.

В числе неудачников в Торонто оказались и оба российских игрока из первой десятки. Андрей Рублев сразу удивил быстрым поражением от 59-й ракетки мира американца Маккензи Макдональда, а Даниил Медведев в четвертьфинале не справился с австралийцем Алексом де Минором, который осенью прошлого года обыграл россиянина в Париже и, кажется, становится для него неудобным оппонентом. По большому счету ничего страшного в этом не было. Держа в уме US Open, набирать оптимальную форму уже в начале августа совсем необязательно. Но тот факт, что Рублев на старте Western & Southern Open уступил другому середняку — финну Эмилю Руусувуори, который на двух тай-брейках вытянул тяжелейший трехсетовый матч, все же немного настораживает. Все-таки с учетом грунтового турнира в Гамбурге россиянин проиграл уже три матча подряд, хотя можно вспомнить, что нечто похожее с Рублевым происходило в январе перед Открытым чемпионатом Австралии, где он прервал серию неудач и дошел до четвертьфинала.

Для Даниила Медведева турнир в Цинциннати — один из самых успешных. Четыре года назад он завоевал на нем свой первый титул Masters 1000, после чего один раз доходил до четвертьфинала и дважды — до полуфинала.

На довольно быстром харде, который используется там, Медведев чувствует себя комфортно и имеет возможность показывать свой фирменный теннис с затяжными розыгрышами и резкими переходами в контратаку.

К тому же ситуация в рейтинге для него сейчас далека от экстремальной. В следующий понедельник Медведев останется на третьем месте в любом случае — и не сумев полностью подтвердить 360 очков, которые заработал в прошлом году за выход в полуфинал, и победив в финале. Ясно, что мастер подобного уровня всегда стремится к максимальному результату, но, когда на тебя не давят дополнительные обстоятельства, играть всегда легче, и Медведев, как теннисист очень опытный, не может этого не понимать. Тем более что в борьбе за первое место по итогам года, на которое прежде всего, конечно, претендуют Алькарас и Джокович, для него еще ничего не потеряно.

Жеребьевка в Цинциннати для него сложилась сравнительно удачно. Для начала россиянину достался итальянец Лоренцо Музетти, которого он весьма уверенно переиграл в Торонто несколько дней назад. Этот талантливый теннисист занимает в рейтинге высокое, 18-е место, многое умеет и отличается очень красивым по исполнению одноручным ударом слева, но его игра слишком плохо накладывается на лучшую игру Медведева, который сильнее подает и стабильнее на задней линии. Все это было прекрасно заметно в ходе их короткого противоборства, завершившегося со счетом 6:3, 6:2 за 1 час 18 минут, на 15 минут быстрее, чем на прошлой неделе.

В середине второй партии преимущество Медведева стало подавляющим, и в итоге Музетти выиграл менее половины очков, разыгранных на его подаче.

Соперника по 1/8 финала россиянин знает еще лучше. Это Александр Зверев из Германии, который сыграет с Медведевым уже в 16-й раз и, имея на своем счету шесть побед, в этом сезоне уступил ему трижды подряд. Тем временем определился очередной оппонент Карлоса Алькараса, который начал этот турнир с тяжелейшей победы над австралийцем Джорданом Томпсоном. Следующий матч испанца обещает нешуточную интригу, ведь в четверг он снова встретится с Томми Полом.

Евгений Федяков