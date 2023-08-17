Полянский: обсуждение прав человека в КНДР Совбезом ООН не входит в его мандат

Заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский заявил, что действия США по созыву Совета безопасности ООН для обсуждения нарушений прав человека в КНДР противоречат мандату Совбеза и являются пропагандой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Полянский

Фото: Andrew Kelly / Reuters Дмитрий Полянский

Фото: Andrew Kelly / Reuters

«Предпринятые вами шаги не имеют под собой никаких оснований, носят исключительно пропагандистский характер и противоречат мандату Совета безопасности ООН»,— сказал господин Полянский в ходе заседания Совбеза ООН (цитата по «РИА Новости»).

Заместитель постпреда заявил, что проблематика прав человека не входит в мандат Совета безопасности ООН. По его словам, действия США являются подготовленной провокацией.

Инициаторами созыва Совбеза ООН стали США, Япония и Албания. Предыдущее заседание совета, посвященное проблеме соблюдения прав человека в Северной Корее, прошло в 2017 году. КНДР выступила против проведения заседания, ее поддержал Китай.