Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Полянский: обсуждение прав человека в КНДР Совбезом ООН не входит в его мандат

Заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский заявил, что действия США по созыву Совета безопасности ООН для обсуждения нарушений прав человека в КНДР противоречат мандату Совбеза и являются пропагандой.

Дмитрий Полянский

Дмитрий Полянский

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Дмитрий Полянский

Фото: Andrew Kelly / Reuters

«Предпринятые вами шаги не имеют под собой никаких оснований, носят исключительно пропагандистский характер и противоречат мандату Совета безопасности ООН»,— сказал господин Полянский в ходе заседания Совбеза ООН (цитата по «РИА Новости»).

Заместитель постпреда заявил, что проблематика прав человека не входит в мандат Совета безопасности ООН. По его словам, действия США являются подготовленной провокацией.

Инициаторами созыва Совбеза ООН стали США, Япония и Албания. Предыдущее заседание совета, посвященное проблеме соблюдения прав человека в Северной Корее, прошло в 2017 году. КНДР выступила против проведения заседания, ее поддержал Китай.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...