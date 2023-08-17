Вышел первый номер альманаха о разведках мира «Невидимое измерение»

Пилотный выпуск альманаха «Невидимое измерение» вышел в свет сегодня, 17 августа. Это первое в России периодическое издание о работе разведывательных служб разных стран мира, сказано на сайте проекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ЛИЕКС Фото: ЛИЕКС

В пилотном выпуске есть материалы о разведывательном сообществе Румынии, действиях разведки Израиля в Иране, музее криптографии в Москве, а также аналитические материалы о работе спецслужб.

«Идея создания альманаха, включая планы по проведению семинаров и круглых столов, кажется мне очень своевременной в условиях специальной военной операции на Украине и очередного витка противостояния с Западом. Нам еще только предстоит провести глубокий и всесторонний анализ сложившейся ситуации, а также роли разведывательных сообществ в ходе этого противостояния»,— сказано в статье альманаха с заголовком «Аналитика, спецслужбы, власть. Мнение ветерана». Автор текста не указан.

Альманах подготовила «Лаборатория Интеллидженс Экспресс» (ЛИЕКС). Как сказано на сайте проекта, ЛИЕКС создали для «анализа и систематизации открытой информации, относящейся к деятельности разведывательных служб разных стран мира, обобщения опыта, проблем, сильных и слабых сторон, просчетов на разных исторических этапах».

Содиректоры ЛИЕКС — директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов и гендиректор Национального консультационного бюро «Финтехпроект» Рустам Чуряков.