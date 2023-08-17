Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Вышел первый номер альманаха о разведках мира «Невидимое измерение»

Пилотный выпуск альманаха «Невидимое измерение» вышел в свет сегодня, 17 августа. Это первое в России периодическое издание о работе разведывательных служб разных стран мира, сказано на сайте проекта.

Фото: ЛИЕКС

Фото: ЛИЕКС

В пилотном выпуске есть материалы о разведывательном сообществе Румынии, действиях разведки Израиля в Иране, музее криптографии в Москве, а также аналитические материалы о работе спецслужб.

«Идея создания альманаха, включая планы по проведению семинаров и круглых столов, кажется мне очень своевременной в условиях специальной военной операции на Украине и очередного витка противостояния с Западом. Нам еще только предстоит провести глубокий и всесторонний анализ сложившейся ситуации, а также роли разведывательных сообществ в ходе этого противостояния»,— сказано в статье альманаха с заголовком «Аналитика, спецслужбы, власть. Мнение ветерана». Автор текста не указан.

Альманах подготовила «Лаборатория Интеллидженс Экспресс» (ЛИЕКС). Как сказано на сайте проекта, ЛИЕКС создали для «анализа и систематизации открытой информации, относящейся к деятельности разведывательных служб разных стран мира, обобщения опыта, проблем, сильных и слабых сторон, просчетов на разных исторических этапах».

Содиректоры ЛИЕКС — директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов и гендиректор Национального консультационного бюро «Финтехпроект» Рустам Чуряков.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...