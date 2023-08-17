Лукашенко: Путин пока не задумывается о возможном преемнике

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что на президентских выборах в России в 2024 году будет избран Владимир Путин. По его словам, господин Путин пока не задумывается о возможном преемнике, поскольку у него есть другие задачи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Соперников сейчас в России Путину нет»,— сказал господин Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко, которое опубликовано в ее YouTube-канале.

«На вопрос о преемнике господина Путина белорусский президент сказал: Думаю, что есть. Если Путин его сейчас не видит, то он его увидит в ближайшее время. ... Почему? — Потому что не думает про это и не смотрит, у него много других проблем, которые ему надо решать».

Выборы президента России запланированы на 17 марта 2024 года. Владимир Путин о планах участвовать в выборах не объявлял. В августе аазета New York Times опубликовала материал со словами Пескова о возможной победе Путина на выборах. «Путин будет переизбран в следующем году с более чем 90% голосов»,— приводились в материале слова господина Пескова. Позднее Дмитрий Песков обвинил газету в неверной интерпретации его слов.

Источники «Ъ» в январе 2023 года говорили, что внутриполитический блок Кремля уже начал подготовку к будущей президентской кампании.

Как глава ЦИК Элла Памфилова оценивает будущие выборы — в материале Андрея Колесникова «Герои-Памфиловцы».

Виктория Колганова