Новый уровень рабочих отношений

Количество самозанятых в Санкт-Петербурге за год выросло на 31% без учета индивидуальных предпринимателей. Это самая быстрорастущая категория среди субъектов малого предпринимательства. По словам экспертов, такой формат выбирают люди из-за большого числа преференций, в том числе налоговых, а также вследствие спроса у бизнеса, который в условиях нестабильности экономической ситуации склоняется к выбору таких сотрудников на проекты в рамках экономии средств на соцвыплаты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Около 28% петербуржцев, которые совмещают основную работу и подработку, задумывается об увольнении из компании ради полноценного фриланса

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Около 28% петербуржцев, которые совмещают основную работу и подработку, задумывается об увольнении из компании ради полноценного фриланса

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Согласно статистике, приведенной в итогах социально-экономического развития Санкт-Петербурга за шесть месяцев 2023 года, число самозанятых выросло на 31% на 30 июня 2023 года, до 484,4 тыс. человек (на 30 июня 2022 года их количество составляло 333,5 тыс. человек). Рост числа индивидуальных предпринимателей (ИП) составил 7% за год. Так, на 10 июля 2022 года было 169,8 тыс. ИП, а на 10 июля 2023 года — 182,4 тыс. ИП. При этом уменьшается доля микропредприятий. Если к началу 2023 года их число составляло 340,4 тыс., то к середине года 329,2 тыс. без учета ИП.

Тренд по увеличению числа самозанятых характерен для всей страны. Федеральная налоговая служба России сообщила, что 8,1 млн человек в стране зарегистрированы как самозанятые, их суммарный доход составляет более 2,5 трлн рублей. Как сообщал «Ъ» (см. «Ъ» от 10.02.2023), к концу года их число может достичь 10 млн.

Согласно данным портала «Самозанятость РФ», около 20% самозанятых ведут деятельность вне региона своей прописки. Большинство приезжают в Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Краснодарский край. Ленинградскую область, Республику Татарстан, Новосибирскую область.

Эксперты уверены, что тренд будет нарастать. Об этом говорит и настроение петербуржцев. В августовском исследовании сервиса по поиску работы HeadHunter по Северо-Западу эксперты посчитали, что треть петербуржцев (28%), которые совмещают основную работу и подработку, задумывается об увольнении из компании ради полноценного фриланса. Большинство опрошенных (45%) считают подработку в качестве самозанятого хорошей возможностью зарабатывать больше денег. Еще 15% уточнили, что услуги, которые они оказывают как самозанятые,— это их хобби, которое приносит доход.

«Государство активно поддерживает и способствует развитию самозанятых предпринимателей. Существует ряд госпрограмм, которые помогают легче выходить в продажи на маркетплейсы и различные ярмарки, выставки. Есть поддержка по формированию рекламной программы и различным партнерским программам»,— комментирует Татьяна Нечаева, юрист hh.ru.

Эксперт также отмечает, что статистические данные фиксируют общий рост, но не стоит забывать, что самозанятые могут быть зарегистрированы, но не вести деятельность. В отличие от ИП, самозанятые не обременены обязательными платежами в ПФР и соцстрахование. ИП и микропредприятиям при отсутствии оборота лучше закрыть свое дело.

«Перекос между ростом самозанятых и ИП и сокращением микропредприятий может быть связан с тем, что самозанятые и ИП часто начинают свой бизнес без больших инвестиций и рисков, а микропредприятия требуют больших затрат и имеют более сложную структуру. Также крупному бизнесу сотрудничать с самозанятыми удобно из-за более гибких условий работы и низких затрат на оплату труда. Однако это может привести к нестабильности доходов для самозанятых и отсутствию социальных гарантий»,— говорит Александр Терентьев, партнер экспертной группы Veta.

По словам Александра Ветеркова, заместителя генерального директора портала «Работа.ру», 59% российских компаний привлекает самозанятых, чтобы закрыть временную потребность в кадрах. «Нередко к услугам самозанятых обращаются компании из логистики, транспорта, торговли и других сфер, где требуется большое число временных сотрудников. Также достаточно распространена проектная работа: когда специалиста приглашают для выполнения конкретной услуги. Такое сотрудничество не требует больших ресурсов от компании: достаточно заключить гражданско-правовой договор, получить закрывающие документы и чек, что упрощает процесс найма для компаний. Бизнес оплачивает самозанятому только его работу, которая может измеряться в рабочих часах или объеме услуг. Компаниям не требуется оплачивать отпускные и больничные, а также переводить отчисления в ПФР, что значительно снижает финансовые затраты. Все налоги самозанятые оплачивают самостоятельно (4% — с доходов от физических лиц, 6% — с доходов от юридических лиц и ИП)»,— делится господин Ветерков.

Алла Михеенко