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Новый уровень рабочих отношений

В Петербурге растет число самозанятых и ИП при сокращении микропредприятий

Количество самозанятых в Санкт-Петербурге за год выросло на 31% без учета индивидуальных предпринимателей. Это самая быстрорастущая категория среди субъектов малого предпринимательства. По словам экспертов, такой формат выбирают люди из-за большого числа преференций, в том числе налоговых, а также вследствие спроса у бизнеса, который в условиях нестабильности экономической ситуации склоняется к выбору таких сотрудников на проекты в рамках экономии средств на соцвыплаты.

Около 28% петербуржцев, которые совмещают основную работу и подработку, задумывается об увольнении из компании ради полноценного фриланса

Около 28% петербуржцев, которые совмещают основную работу и подработку, задумывается об увольнении из компании ради полноценного фриланса

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Около 28% петербуржцев, которые совмещают основную работу и подработку, задумывается об увольнении из компании ради полноценного фриланса

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Согласно статистике, приведенной в итогах социально-экономического развития Санкт-Петербурга за шесть месяцев 2023 года, число самозанятых выросло на 31% на 30 июня 2023 года, до 484,4 тыс. человек (на 30 июня 2022 года их количество составляло 333,5 тыс. человек). Рост числа индивидуальных предпринимателей (ИП) составил 7% за год. Так, на 10 июля 2022 года было 169,8 тыс. ИП, а на 10 июля 2023 года — 182,4 тыс. ИП. При этом уменьшается доля микропредприятий. Если к началу 2023 года их число составляло 340,4 тыс., то к середине года 329,2 тыс. без учета ИП.

Работающие на себя вошли во вкус

Тренд по увеличению числа самозанятых характерен для всей страны. Федеральная налоговая служба России сообщила, что 8,1 млн человек в стране зарегистрированы как самозанятые, их суммарный доход составляет более 2,5 трлн рублей. Как сообщал «Ъ» (см. «Ъ» от 10.02.2023), к концу года их число может достичь 10 млн.

Согласно данным портала «Самозанятость РФ», около 20% самозанятых ведут деятельность вне региона своей прописки. Большинство приезжают в Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Краснодарский край. Ленинградскую область, Республику Татарстан, Новосибирскую область.

Эксперты уверены, что тренд будет нарастать. Об этом говорит и настроение петербуржцев. В августовском исследовании сервиса по поиску работы HeadHunter по Северо-Западу эксперты посчитали, что треть петербуржцев (28%), которые совмещают основную работу и подработку, задумывается об увольнении из компании ради полноценного фриланса. Большинство опрошенных (45%) считают подработку в качестве самозанятого хорошей возможностью зарабатывать больше денег. Еще 15% уточнили, что услуги, которые они оказывают как самозанятые,— это их хобби, которое приносит доход.

«Государство активно поддерживает и способствует развитию самозанятых предпринимателей. Существует ряд госпрограмм, которые помогают легче выходить в продажи на маркетплейсы и различные ярмарки, выставки. Есть поддержка по формированию рекламной программы и различным партнерским программам»,— комментирует Татьяна Нечаева, юрист hh.ru.

Эксперт также отмечает, что статистические данные фиксируют общий рост, но не стоит забывать, что самозанятые могут быть зарегистрированы, но не вести деятельность. В отличие от ИП, самозанятые не обременены обязательными платежами в ПФР и соцстрахование. ИП и микропредприятиям при отсутствии оборота лучше закрыть свое дело.

«Перекос между ростом самозанятых и ИП и сокращением микропредприятий может быть связан с тем, что самозанятые и ИП часто начинают свой бизнес без больших инвестиций и рисков, а микропредприятия требуют больших затрат и имеют более сложную структуру. Также крупному бизнесу сотрудничать с самозанятыми удобно из-за более гибких условий работы и низких затрат на оплату труда. Однако это может привести к нестабильности доходов для самозанятых и отсутствию социальных гарантий»,— говорит Александр Терентьев, партнер экспертной группы Veta.

По словам Александра Ветеркова, заместителя генерального директора портала «Работа.ру», 59% российских компаний привлекает самозанятых, чтобы закрыть временную потребность в кадрах. «Нередко к услугам самозанятых обращаются компании из логистики, транспорта, торговли и других сфер, где требуется большое число временных сотрудников. Также достаточно распространена проектная работа: когда специалиста приглашают для выполнения конкретной услуги. Такое сотрудничество не требует больших ресурсов от компании: достаточно заключить гражданско-правовой договор, получить закрывающие документы и чек, что упрощает процесс найма для компаний. Бизнес оплачивает самозанятому только его работу, которая может измеряться в рабочих часах или объеме услуг. Компаниям не требуется оплачивать отпускные и больничные, а также переводить отчисления в ПФР, что значительно снижает финансовые затраты. Все налоги самозанятые оплачивают самостоятельно (4% — с доходов от физических лиц, 6% — с доходов от юридических лиц и ИП)»,— делится господин Ветерков.

Алла Михеенко

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