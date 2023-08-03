МИД Индии назвал неправдой сообщения о возражениях Нью-Дели против расширения БРИКС

Официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи заявил, что Нью-Дели не имеет возражений по вопросу расширения БРИКС, куда в настоящее время входит сама страна, а также Бразилия, Россия, КНР и ЮАР. Он назвал иные заявления об этом неправдой.

«Члены БРИКС проводят внутреннее обсуждение руководящих принципов, стандартов, критериев и процедур для процесса расширения БРИКС на основе всесторонних консультаций и консенсуса»,— сказал господин Багчи в ходе брифинга (цитата по ТАСС).

Официальный представитель индийского внешнеполитического ведомства обратил внимание на слова главы МИД Индии Субраманьяма Джайшанкара, который подчеркивал непредвзятость позиции Индии по вопросу расширения БРИКС. «Как отметил наш министр, мы подходим к этому непредвзято и с позитивным настроем. Мы видели некоторые необоснованные домыслы о том, что у Индии есть оговорки против расширения. Это просто неправда»,— добавил господин Багчи.

28 июля Bloomberg сообщило, что Индия и Бразилия выступают против призыва Китая быстро расширить БРИКС. 3 августа на сайте агентства была опубликована статья обозревателя Михира Шармы. Он утверждал, что Индия будет как можно дольше выступать против принятия новых стран в БРИКС из-за опасений, что Китай будет использовать расширение группы в своих целях.

Милена Костерева