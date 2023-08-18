Секрет научной молодости

Руководители вузов и научных организаций оценили ситуацию с молодыми кадрами на 3,43 по пятибалльной шкале. Таковы результаты опроса, который эксперты НИУ ВШЭ провели в рамках исследования «Делаем науку в России». Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил “Ъ”, что принятые государством меры сделают научную карьеру привлекательнее в глазах молодежи. Сами ученые уверены, что омолодить науку поможет тесное сотрудничество вузов и НИИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Эксперты Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ составили срез ожиданий о будущем российской науки. Они опросили руководство 577 вузов и академических институтов. Респонденты оценили ситуацию с научными кадрами на 3,47 балла из 5. Это, впрочем, даже позитивнее, чем в аналогичном исследовании 2017 года (тогда было 3,24 балла). По данным опроса, сейчас российская наука обеспечена молодежью на 3,43 балла; участники исследования прогнозируют рост этого показателя до 3,71 к 2025 году.

Согласно результатам исследования, за последние пять лет возможности для повышения заработной платы научных сотрудников подросли — с 2,90 балла в 2017 году до 3,37 в 2022-м. Респонденты надеются на дальнейший прогресс в этой сфере в перспективе трех лет — до 3,59.

Интересно, что в вопросе международного сотрудничества мнения академической и вузовской науки разошлись. Представители научных институтов ожидают снижения интенсивности совместной работы с зарубежными исследователями — с 2,99 до 2,69 балла. Однако руководство вузов надеется на развитие взаимодействия с «дружественными странами» — с 3,07 сейчас до 3,35 в будущем.

Директор ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Леонид Гохберг перечислил ряд проблем, которые необходимо решить для привлечения молодежи в науку. Это размер заработной платы, обеспечение льготным жильем, достойный соцпакет, снижение административных барьеров и бесперебойный доступ к передовому научному оборудованию и информации. Также господин Гохберг заявил “Ъ”, что особое внимание надо уделить «разработке мер по привлечению в Россию талантливых исследователей из-за рубежа». Для этого, по мнению эксперта, нужно создавать «безбарьерные умные визовые режимы, которые предусматривают адекватные адаптационные механизмы».

Глава Министерства науки и высшего образования Валерий Фальков заявил Ъ", что в России уделяется особое внимание «повышению престижа профессии ученого и привлекательности научной карьеры». «Благодаря государственной программе "Приоритет-2030" в университетах реализуются сотни интересных научных проектов, закупается современное оборудование, создаются исследовательские коллективы,— заверил господин Фальков.— А в рамках нацпроекта "Наука и университеты" создано 740 молодежных лабораторий по всей стране». Также глава Минобрнауки заметил, что «для вовлечения в российскую науку ведущих ученых со всего мира существенно расширена программа мегагрантов — в частности, увеличены размеры грантов и сроки предоставления поддержки». Господин Фальков уверен, что все это позволит «в дальнейшем сделать науку еще более привлекательной с точки зрения карьерных перспектив».

Директор Центра развития ИТ-образования МФТИ Алексей Малеев рассказал, что государственная «поддержка исследовательских устремлений молодежи» начинается еще на этапе обучения в магистратуре. «В физтехе большинство кафедр сотрудничают с предприятиями и НИИ. И открыть магистерскую программу можно, только если студентам гарантируется приличная стипендия — это все интересует молодых специалистов»,— считает господин Малеев. Впрочем, он уверен, что учеными движут не только финансовые интересы: «Пока ты молод, хочется чувствовать важность выполняемых задач. Они должны быть интересны и необычны. Так что молодежь мотивирует возможность реализовывать свои идеи». Алексей Малеев заверил, что «в последнее десятилетие у нас шаг за шагом уделяют престижу профессии ученого много внимания», и выразил надежду, что «так будет и впредь».

И. о. директора Института проблем передачи информации имени А. А. Харкевича РАН (ИППИ) Андрей Соболевский отмечает, что молодые кадры обычно попадают в НИИ из университетов. «Правильно налаженное сотрудничество между вузами и исследовательскими институтами является одной из самых эффективных мер поддержки ученых»,— сказал он, посетовав, что об этом часто забывают. Также руководитель ИППИ назвал эффективными систему грантов молодым ученым от Российского научного фонда и программу жилищных сертификатов. Тем не менее господин Соболевский признает, что «талантливые специалисты порой уходят в технологические компании, так как зарплаты там все-таки выше». «Мы о них, конечно, грустим, но каждый решает сам, что ему больше подходит — академическая свобода при меньших деньгах или более жесткая корпоративная культура, но при больших»,— добавил ученый.

Полина Ячменникова