Держи грант шире

Минобрнауки предлагает актуализировать программу «Мегагранты» и увеличить максимальные объем и сроки предоставления господдержки на научные исследования под руководством ведущих ученых. Сумма грантов может вырасти с 30 млн до 100 млн руб. в год, продолжительность их получения — с трех до пяти лет. По замыслу властей, это может привлечь в страну ученых, ранее из нее уехавших. Программа была фактически приостановлена в целях ее модернизации после начала военных действий РФ на Украине на фоне отказа зарубежных организаций от участия в международных проектах, на которые уже были выделены гранты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Исследователям предложено пристальнее вглядеться в новую систему выдачи научных грантов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Исследователям предложено пристальнее вглядеться в новую систему выдачи научных грантов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Минобрнауки подготовило проект постановления правительства по актуализации программы «Мегагранты», направленной на создание в российских вузах и научных организациях исследовательских лабораторий мирового уровня под руководством ведущих ученых (в первую очередь иностранных граждан и соотечественников, проживающих за рубежом).

Максимальный размер гранта на такие научные исследования увеличивается с 30 млн до 100 млн руб. в год, а срок предоставления этой меры поддержки — с трех до пяти лет. Также по решению Совета по грантам возможно получение суммы в 50 млн руб. в год при продлении поддержки на срок до трех лет. В этом случае объем внебюджетных средств для софинансирования программы должен составлять не менее 50% от ежегодного размера гранта. Сейчас пролонгация возможна только на два года, при этом финансирование во второй год должен осуществлять сам получатель гранта в размере не менее 100% от суммы гранта на первый год продления.

Названные суммы и сроки предназначены для проектов, предусматривающих решение масштабных задач,— их будет определять Совет по грантам. Но деньги можно будет получить и под проекты под руководством ведущих ученых, решивших переехать на постоянное место жительство в РФ или находиться на территории страны не менее полугода. Также предусматривается выделение грантов на поддержку исследований по приоритетным областям научно-технологического развития — до 50 млн руб. в год на срок до пяти лет и 30 млн руб. в год при продлении гранта на срок до трех лет. Еще предусмотрены гранты на привлечение молодых перспективных исследователей — 15 млн руб. в год на срок до двух лет с возможностью пролонгации гранта до двух лет.

Проект предполагает, что в обновленной программе смогут участвовать две категории исследователей: ведущие ученые и молодые ученые до 35 лет, при этом номинация для последних введена в этом конкурсе впервые, отмечает академик РАН Алексей Хохлов. Он предполагает, что конкурс среди молодых исследователей может быть большим. Что же касается ведущих ученых, то предлагаемое проектом финансирование новых лабораторий может быть привлекательно как для российских ученых, которые хотели бы начать исследования в новой научной области, так и для зарубежных, особенно для тех, кто не может продолжать исследования в своей стране из-за ограничений, связанных с возрастом, считает эксперт.

Отметим, что конкурсы на получение таких грантов проводятся правительством с 2010 года, участниками программы могут стать российские вузы и научные организации совместно с иностранными или российскими ведущими учеными, занимающими лидирующие позиции в определенной научной сфере. Заявки в последний раз принимались с декабря 2021 года по конец января 2022 года, то есть еще до по начала военных действий на Украине (затем программа была фактически приостановлена в целях ее модернизации). По итогам Совет по грантам определил тогда 30 победителей. Позже, в сентябре прошлого года Минобрнауки предложило разрешить получателям грантов менять состав иностранных партнеров для совместных исследований. Необходимость этого ведомство объясняло тем, что зарубежные организации стали массово отказываться от участия в международных проектах, на которые уже выделены гранты. Состав участников исследований предлагалось скорректировать с тем, чтобы работать с организациями из дружественных или нейтрально настроенных стран (см. “Ъ” от 30 сентября 2022 года).

В Минобрнауки “Ъ” пояснили, что, несмотря на текущую геополитическую ситуацию, в 2022 году в рамках программы «Мегагранты» из-за рубежа было привлечено более 50 ведущих ученых из 25 стран, в том числе из Китая, Индии, Сербии, Египта, США, Австралии и других стран. В ведомстве также отметили, что программа будет способствовать созданию условий для комфортной релокации зарубежных ученых — помощь в оформлении виз, медицинской страховки, приглашений для членов семьи, оплата проживания и проезда.

Венера Петрова