В Пулково появились бесплатные коляски для пассажиров с детьми

Аэропорт Пулково разместил в зоне прилета коляски, которыми смогут бесплатно воспользоваться пассажиры с детьми, сообщили в пресс-службе управляющей компании аэропорта «Воздушные ворота северной столицы».

Взять коляску можно бесплатно и без какого-либо оформления. В пресс-службе заверили, что все коляски проходят систематическую санитарную обработку. После использования пассажирам рекомендуется оставить коляску в зале выдачи багажа.

До этого в Пулково увеличили количество стоек регистрации на внутренних рейсах и пунктов проверки документов на входе в зону предполетного досмотра внутренних воздушных линий. Аэропорт также запустил проекты «Мобильные посадочные» и «Мобильные кассы».

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что пассажиропоток Пулково за семь месяцев превысил отметку в 10 млн человек и сохранил второе место в России после Шереметьево.

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