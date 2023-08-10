Пулково на подлете к «доковидным» показателям

Пассажиропоток аэропорта Пулково за семь месяцев превысил отметку в 10 млн человек и сохранил второе место в России после Шереметьево, в доковидном 2019 году петербургский аэропорт обслужил 10,9 млн человек. Эксперты считают, что при сохранении нынешних тенденций воздушная гавань способна выйти на намеченный на этот год показатель в 20 млн пассажиров по итогам года, чему может способствовать возобновление безвизового обмена туристическими группами между Россией и Китаем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пиковый день пришелся на 28 июля: за сутки гостями аэропорта стали более 80 тыс. пассажиров, он обеспечил выполнение 579 взлетно-посадочных операций, что было связано с проведением в городе саммита Россия — Африка

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Пиковый день пришелся на 28 июля: за сутки гостями аэропорта стали более 80 тыс. пассажиров, он обеспечил выполнение 579 взлетно-посадочных операций, что было связано с проведением в городе саммита Россия — Африка

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Общий пассажиропоток аэропорта Пулково в январе — июле 2023 года превысил 10 млн человек, сообщила накануне пресс-служба ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (управляющая компания аэропорта). При этом показатель был достигнут почти на месяц раньше, чем в прошлом году, отмечается в сообщении. Также в пресс-службе управляющей компании уточнили для «Ъ-СПб», что более 10 млн пассажиров за этот период было обслужено и на внутренних маршрутах из Пулково, однако точные цифры операционной деятельности аэропорта не назвали.

В «предковидном» 2019 году аэропорт за семь месяцев обслужил 10,97 млн пассажиров, а в январе — июле 2021 года, до начала спецоперации и последовавших за этим санкций — 9,5 млн человек.

В июле пассажиропоток аэропорта составил 2,3 млн человек, что на 6,7% больше, чем за аналогичный период 2022 года, и на 9,5% больше, чем в июне 2023 года, когда Пулково обслужил 2,1 млн пассажиров. Аэропорт по итогам месяца сохраняет за собой второе место в России по общему пассажиропотоку, опережая Домодедово и Внуково.

Пиковый день пришелся на 28 июля: за сутки гостями аэропорта стали более 80 тыс. пассажиров, он обеспечил выполнение 579 взлетно-посадочных операций, что было связано с проведением в городе саммита Россия — Африка. Всего с 24 по 30 июля аэропорт обслужил 525 тыс. пассажиров.

Среди регулярных внутренних маршрутов в июле наибольшей востребованностью пользовались Москва, Сочи, Калининград, Новосибирск и Екатеринбург. Самые популярные зарубежные направления — Анталья, Стамбул, Минск, Ереван, Дубай.

Генеральный директор ООО «Воздушные ворота Северной столицы» Леонид Сергеев на полях ПМЭФ-2023 сообщал, что целевой показатель по пассажиропотоку Пулково в 2023 году — 20 млн человек. Это примерно на 10% больше, чем в 2022 году, когда аэропорт обслужил 18,2 млн человек. Исполнительный директор отраслевого агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев считает эти планы достижимыми, но с оговоркой: «При неизменных внешнеполитических обстоятельствах и сохранении существующих тенденций». По мнению эксперта, дополнительным фактором может стать возобновившийся с августа обмен безвизовыми туристическими группами между Россией и Китаем. «Китайский трафик был одним из важных составляющих международного турпотока в Санкт-Петербург, и основной точкой входа был аэропорт Пулково. Прогресс в переговорах о безвизовом обмене должен очень благотворно повлиять на финансовые показатели аэропорта. Хотя говорить о том, что будет достаточный прирост по международным отправлениям, не берусь»,— сказал господин Пантелеев.

Вячеслав Калашников