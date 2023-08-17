Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Прокуратура предложила скорректировать законопроект о перераспределении полномочий между мэрией и правительством

Прокуратура Пермского края предложила скорректировать проект о перераспределении полномочий между администрацией Перми и краевым правительством. Согласно заключению надзорного органа, ряд предложений краевых властей противоречат федеральному законодательству. Так региональному правительству не могут передаваться полномочия по муниципальному контролю за деятельностью единой теплоснабжающей организации и полномочия органов местного самоуправления по установлению запрета продажи алкоголя на определенных территориях.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Кроме того, прокуратура считает, что правительство не может назначать и увольнять директоров школ, так как учредителем и собственником образовательных учреждений является город. Также надзорный орган выступает против передачи на краевой уровень полномочий по разработке и утверждению схем размещения нестационарных торговых объектов и наружной рекламы. Так как НТО и рекламные конструкции расположены на муниципальной земле и законопроект ограничивает органы местного самоуправления в распоряжении собственным имуществом.

Законопроект о перераспределении полномочий внесен в краевой парламент в мае губернатором Прикамья Дмитрием Махониным. Он предполагает, что с 1 января 2024 года на неопределенный срок краевым органам власти будут переданы полномочия в сфере образования. градостроительной деятельности, торговли и рекламы, обращения с отходами, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также погребения и похоронного дела.

Замечания к проекту возникли не только у региональной прокуратуры, но и у управления аналитической и законотворческой деятельности краевого заксобрания. Рассмотрение проекта в первом чтении запланировано на заседании регионального парламента 24 августа. Ранее в пресс-службе заксобрания сообщали, что администрация губернатора Пермского края готова скорректировать спорные моменты ко второму чтению.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...