Прокуратура предложила скорректировать законопроект о перераспределении полномочий между мэрией и правительством

Прокуратура Пермского края предложила скорректировать проект о перераспределении полномочий между администрацией Перми и краевым правительством. Согласно заключению надзорного органа, ряд предложений краевых властей противоречат федеральному законодательству. Так региональному правительству не могут передаваться полномочия по муниципальному контролю за деятельностью единой теплоснабжающей организации и полномочия органов местного самоуправления по установлению запрета продажи алкоголя на определенных территориях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Кроме того, прокуратура считает, что правительство не может назначать и увольнять директоров школ, так как учредителем и собственником образовательных учреждений является город. Также надзорный орган выступает против передачи на краевой уровень полномочий по разработке и утверждению схем размещения нестационарных торговых объектов и наружной рекламы. Так как НТО и рекламные конструкции расположены на муниципальной земле и законопроект ограничивает органы местного самоуправления в распоряжении собственным имуществом.

Законопроект о перераспределении полномочий внесен в краевой парламент в мае губернатором Прикамья Дмитрием Махониным. Он предполагает, что с 1 января 2024 года на неопределенный срок краевым органам власти будут переданы полномочия в сфере образования. градостроительной деятельности, торговли и рекламы, обращения с отходами, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также погребения и похоронного дела.

Замечания к проекту возникли не только у региональной прокуратуры, но и у управления аналитической и законотворческой деятельности краевого заксобрания. Рассмотрение проекта в первом чтении запланировано на заседании регионального парламента 24 августа. Ранее в пресс-службе заксобрания сообщали, что администрация губернатора Пермского края готова скорректировать спорные моменты ко второму чтению.