Не спеши ты нас хоронить

В Законодательном собрании Пермского края проанализировали резонансный проект губернатора Прикамья о передаче полномочий мэрии Перми на региональный уровень. Проект планируется рассмотреть в конце этого месяца. В заксобрании считают его актуальным, однако некоторые пункты, особенно те, что касаются полномочий в сфере образования и похоронном деле, вызвали у аналитиков парламента вопросы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Управление аналитической и законотворческой деятельности Законодательного собрания Пермского края подготовило аналитическую записку к проекту закона о передаче полномочий мэрии Перми на региональный уровень. Документ опубликован в виртуальном кабинете депутата заксобрания. Сам проект был внесен в краевой парламент в мае губернатором Прикамья Дмитрием Махониным. Он предполагает, что с 1 января 2024 года на неопределенный срок краевым органам власти будут переданы полномочия в следующих сферах: в образовании (осуществление функций по назначению и увольнению руководителей муниципальных образовательных организаций), градостроительной деятельности (распоряжение земельными участками и земельный контроль), торговле и рекламе (ограничение розничной продажи алкогольной продукции, утверждение схемы НТО и схемы рекламных конструкций), в обращении с отходами, теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении, а также в сфере погребения и похоронного дела.

В аналитической записке отмечается, что в соответствии с федеральным законодательством перераспределение полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти субъекта РФ осуществляться может и такие примеры сегодня есть. В частности, перераспределение полномочий по распоряжению земельными участками произошло в 32 субъектах, полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения — в 15 регионах, в сфере рекламы — в 12. Однако к нескольким пунктам законопроекта у регионального законодательного органа возникли вопросы.

Больше всего сомнений у заксобрания вызвало перераспределение полномочий по назначению и увольнению руководителей муниципальных образовательных организаций. В аналитической записке указывается, что в ряде регионов в рамках пилотного федерального проекта полномочия учредителя общеобразовательных организаций передавались с муниципального уровня на региональный, однако функции учредителя были переданы в полном объеме, и учреждения становились целиком подведомственными региональному органу исполнительной власти. Варианты частичного перераспределения полномочий учредителя в практике регионов отсутствуют. В заксобрании считают, что и в Прикамье частичное перераспределение полномочий в этой сфере осуществлять также не стоит, так как это повлечет нарушение целостности системы функций и полномочий учредителя учебных заведений.

Также отмечается, что федеральным законодательством не предусмотрено перераспределение полномочий в области производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, в законах субъектов РФ такие нормы тоже не выявлены.

Что касается полномочий по утверждению схемы НТО, то их, как правило, выполняют органы местного самоуправления в порядке, установленном уполномоченным органом исполнительной власти субъекта. Полное их закрепление за региональной властью на данный момент произошло только в одном субъекте — Оренбургской области.

Кроме того, в заксобрании обратили внимание на пункт, касающийся перераспределения полномочий в сфере похоронного дела. В настоящее время законы о перераспределении полномочий в этой отрасли между разными уровнями власти действуют только в Ленинградской и Московской областях. В краевом парламенте отметили, что в материалах к законопроекту не обосновывается, каким образом централизация этих полномочий на уровне региона в Прикамье будет способствовать единообразию региональной политики и ее совершенствованию в сфере похоронного дела.

В законодательном собрании края полагают, что проект требует корректировки, однако в целом его рассмотрение считают актуальным. «С учетом отмеченных проблемных моментов предлагаемое в законопроекте перераспределение полномочий, по нашему мнению, может иметь положительные последствия, обусловленные централизацией исполнения полномочий, обеспечением единообразия реализации региональной политики и ее совершенствованием»,— подытожили авторы аналитической записки.

Ожидается, что проект закона будет рассматриваться на ближайшем пленарном заседании заксобрания, которое запланировано на 24 августа. Отметим, что свое заключение на законопроект еще не предоставила прокуратура Пермского края.

Напомним, постепенная централизация полномочий по управлению разными сферами на уровне региональной власти началась в 2020 году. Сначала правительство региона забрало у администрации Перми градостроительные полномочия, а спустя год — полномочия по содержанию улиц в центре краевой столицы. В конце 2022 года заксобрание приняло закон о передаче на региональный уровень полномочий муниципалитетов по электроснабжению. В июне этого был принят закон, предусматривающий переход в ведение края полномочий администрации Перми в области осуществления дорожной деятельности.

Екатерина Артемова