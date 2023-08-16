Администрация губернатора скорректировала законопроект о передаче полномочий мэрии Перми на региональный уровень

Администрация губернатора подготовила предложения по изменению законопроекта о перераспределении отдельных полномочий между администрацией Перми и органами государственной власти региона. Об этом сообщается в телеграм-канале заксобрания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Планируется, что поправками в законопроект из списка полномочий, ранее заявленных к перераспределению, исключат полномочия в сфере распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена; полномочия в сфере розничной продажи, размещения рекламы и функции по утверждению схемы НТО; полномочия по организации деятельности специализированной службы по вопросам похоронного дела.

Кроме того, планируется корректировка статей по передаче полномочий в сфере образования и в области коммунального хозяйства. Поправки к законопроекту внесут после рассмотрения проекта закона в первом чтении на заседании в августе.

Первоначальный проект закона был внесен в краевой парламент в мае губернатором Прикамья Дмитрием Махониным. Он предполагает, что с 1 января 2024 года на неопределенный срок краевым органам власти будут переданы полномочия в следующих сферах: в образовании (осуществление функций по назначению и увольнению руководителей муниципальных образовательных организаций), градостроительной деятельности (распоряжение земельными участками и земельный контроль), торговле и рекламе (ограничение розничной продажи алкогольной продукции, утверждение схемы НТО и схемы рекламных конструкций), в обращении с отходами, теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении, а также в сфере погребения и похоронного дела.

В августе стало известно, что управление аналитической и законотворческой деятельности краевого заксобрания подвергло сомнению ряд положений законопроекта. Подробнее — в материале «Ъ-Прикамье» «Не спеши ты нас хоронить».