Организаторов нарколаборатории осудили в Нижнем Новгороде

Нижегородский областной суд вынес приговор трем фигурантам уголовного дела об организации нарколаботории, сообщили в прокуратуре Нижегородской области. Они признаны виновными в незаконном производстве и покушении на сбыт наркотиков по ст. 228.1 УК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По фабуле дела в августе 2021 года осужденные арендовали квартиру в Сормовском районе Нижнего Новгорода и привезли туда химическое оборудование. Двое фигурантов выступили «лаборантами», третья обвиняемая девушка расфасовывала наркотики и делала тайники-закладки.

Почти за год преступная группа синтезировала более 20 кг запрещенных веществ. В июне 2022 года их задержали сотрудники правоохранительных органов.

Двум мужчинам суд назначил 15 и 16 лет колонии строгого режима, девушку осудили на 8 лет колонии общего режима.

Владимир Зубарев