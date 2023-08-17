23 августа в Курске будет дан салют в честь 80-летия победы в Курской битве

23 августа в Курске дадут салют, посвященный празднованию 80-й годовщины победы в Курской битве. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Роман Старовойт. Глава региона уточнил, что в числе прочих мероприятий 23 августа в 19:30 на стадионе «Трудовые резервы» пройдет концерт с участием академического ансамбля песни и пляски Российской армии им. А.В. Александрова и других музыкальных коллективов. Также будет организована трансляция церемонии открытия мемориала «Курская битва» в Поныровском районе, а салют завершит праздничную программу.

Отметим, что с апреля 2022 года в Курской области рекомендовалось воздержаться от запуска салютов, петард, фейерверков. Так, например, в этом году 9 мая салюта не было ни в одном из регионов Черноземья. 5 августа салют в честь Дня города, который отмечается в годовщину освобождения города от немецко-фашистской оккупации, прошел в Орле.

О том, как регионы сокращали праздничную программу 9 Мая из-за угроз безопасности, читайте в публикации «Ъ».

Валерия Розбот

Читайте нас во ВКонтакте