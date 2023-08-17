Верховный суд пояснил, когда нужно лишать прав за пересечение встречной полосы

Верховный суд рассмотрел жалобу водителя, которого лишили прав за аварию после выезда на встречную полосу и обгон. ВС согласился с его жалобой и признал неправильной квалификацию нарушения инспектором ГИБДД. Водителю заменили наказание в виде лишения прав на штраф 1,5 тыс. руб. Постановление суда приводит агентство РАПСИ.

В жалобе водитель настаивал, что сотрудник ГИБДД и нижестоящие суды неправильно квалифицировали его нарушение. Он утверждал, что выехал на встречную полосу в соответствии с ПДД — в разрешенном месте, при этом ч. 4 и ч. 5 ст. 12.15 КоАП предусматривают ответственность только за выезд на встречку в нарушение правил.

Как сказано в постановлении ВС, нижестоящие судебные инстанции оставили без внимания то, что административная ответственность по ч. 5 ст. 12.15 КоАП РФ наступает при повторном нарушении правил ПДД, дорожных знаков или разметки, которые повлекли выезд на полосу встречного движения или трамвайные пути.

В ВС отметили, что пункт 11.1 ПДД — общая норма и не устанавливает принципиального запрета выезда на полосу встречного движения. В результате нарушение этого правила не образуется состав административного правонарушения по ч. 5 ст. 12.15 КоАП. Как следует из протокола, на месте аварии не было знаков или специальной разметки, запрещающей обгон.

«В данном случае действия водителя подлежали квалификации по ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ, которой установлена административная ответственность за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда, а равно движение по обочинам или пересечение организованной транспортной или пешей колонны либо занятие места в ней»,— сказано в постановлении ВС.

Олеся Павленко