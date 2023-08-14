Премьер-министр Латвии подает в отставку

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш сообщил, что в четверг, 17 августа, подаст президенту Эдгарсу Ринкевичсу заявление об отставке. Премьер заявил, что партии, в том числе национал-консервативная «Все для Латвии!», «блокируют возможности для экономического роста».

«В четверг я подам заявление об отставке президенту. Я призвал партию "Новое единство" (входит в правящую коалицию.— "Ъ") выдвинуть нового кандидата в премьер-министры»,— написал господин Кариньш в Twitter.

Кришьянис Кариньш занимает пост премьер-министра Латвии с января 2019 года. По итогам выборов в октябре правящую коалицию сформировали партия господина Кариньша «Новое единство», получившая 26 мест на выборах, а также Объединенный список с 15 депутатами и Национальное объединение с 13 депутатами.

Лаура Кеффер