Комздрав заявил о угрозе нехватки препаратов для ВИЧ-инфицированных петербуржцев

Поставки препаратов для антиретровирусной терапии, которую используют ВИЧ-положительные пациенты, идут в неполном объеме. Комздрав заявил о риске дефицита лекарств, рассказали в пресс-службе комитета.

В настоящий момент терапию получают более 29,3 тыс. ВИЧ-инфицированных петербуржцев. В Смольном планируют выделить из городского бюджета около 459 млн руб. на закупку лекарств.

Как отмечают в пресс-службе комитета, в Петербурге растет количество ВИЧ-инфицированных пациентов. Так, в 2022 году в Клинической инфекционной больнице имени Боткина терапию получали более 2,2 тыс. человек с вирусом. В 2021 году таких пациентов было на 300 меньше.

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