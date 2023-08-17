Российские ракетки притормозили в Америке

В третьем круге Western & Southern Open — проходящего в Цинциннати турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории Masters 1000 с призовым фондом $6,6 млн — третий номер мирового рейтинга Даниил Медведев в трех партиях уступил Александру Звереву из Германии. Таким образом, как и на прошлой неделе на аналогичном турнире в Торонто, оба российских теннисиста из первой десятки — Медведев и Андрей Рублев, проигравший свой стартовый матч,— выступили ниже своих возможностей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Теннисист Даниил Медведев во время матча с Александром Зверевым

Фото: Matthew Stockman / Getty Images Теннисист Даниил Медведев во время матча с Александром Зверевым

Фото: Matthew Stockman / Getty Images

Матчу Даниила Медведева с Александром Зверевым сопутствовала особая психологическая подоплека. И связана она была не столько с тем, что за последние семь лет они провели 16 официальных встреч, сколько c их личными взаимоотношениями, которые носят не самый простой характер. Кульминацией этой истории является эпизод, произошедший в апреле на турнире категории Masters 1000 в Монте-Карло. Тогда по ходу матча 1/8 финала, завершившегося на тай-брейке третьей партии в его пользу, Медведев вел себя не слишком дисциплинированно. После окончания игры во время рукопожатия россиянин попробовал сгладить свою вину, но соперник не принял его извинений и в послематчевом интервью обвинил Медведева в отсутствии уважения к принципам fair play, назвав его «одним из самых нечестных игроков в мире». На следующий день последовал ответ. Медведев заявил, что Зверев не тот человек, который может учить его правильным теннисным манерам, а через несколько недель обыграл его на той же стадии аналогичного по уровню грунтового состязания в Риме.

И вот снова «мастерс» и снова 1/8 финала, только уже в Цинциннати. И снова равный матч двух прекрасно знающих друг друга принципиальных оппонентов, каждый из которых ни за что не хотел уступать.

Первый сет остался за Зверевым, который отыграл три брейк-пойнта, заработанных Медведевым, и взял чужую подачу в седьмом гейме после двойной ошибки россиянина. Во второй партии Медведеву удалось достичь равенства — на его брейк в шестом гейме соперник тут же ответил своим. Однако в двенадцатом гейме сказался давний недостаток Зверева, который нередко проваливается в ответственных ситуациях. Допустив пару ошибок, он проиграл свою подачу под ноль.

В третьем сете борьба была равной, но в восьмом гейме Медведев зацепился на чужой подаче. Первый брейк-пойнт Зверев отыграл с помощью очередного выхода к сетке, куда он бежал, пожалуй, чаще обычного, второй — с помощью хорошей подачи. А вот Медведев в похожей ситуации дал слабину, допустив на брейк-пойнте свою седьмую и последнюю в этот день двойную ошибку, и спастись в десятом гейме ему уже не удалось. В итоге — 4:6, 7:5, 4:6 после 2 часов 32 минут игры, и US Open, стартующий 28 августа, Медведев начнет, впервые с ковидного 2020 года не сыграв ни одного полуфинала на двух летних американских «мастерсах» — в Цинциннати и в Канаде, где турнир поочередно проводится в Монреале и Торонто.

Да и в целом российские теннисисты на этих состязаниях ничем не порадовали. Восьмая ракетка мира Андрей Рублев дважды проиграл свои стартовые матчи, по одному разу в первых кругах уступили обнадеживший весной своим ярким выступлением в Мадриде Аслан Карацев, четвертьфиналист Wimbledon Роман Сафиуллин и Александр Шевченко, предпочитающий грунт. В итоге в активе россиян в Торонто и Цинциннати лишь три матча, выигранных Медведевым. Не самая обнадеживающая статистика перед US Open, хотя практика показывает, что делать на ее основании какие-то далеко идущие выводы не стоит и в Нью-Йорке может получиться иначе. В первую очередь это касается Медведева, победителя Открытого чемпионата США 2021 года, и Рублева, одного из самых стабильных игроков последних лет. Для того чтобы вернуть себе уверенность в своих силах, у них еще есть время.

Евгений Федяков