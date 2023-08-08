МИА «Россия сегодня» подала заявку на регистрацию бренда «Эхо Москвы»

Российская медиагруппа МИА «Россия сегодня», которую возглавляют медиаменеджеры Маргарита Симоньян и Дмитрий Киселев, подала заявки на регистрацию бренда «Эхо Москвы», следует из данных Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Заявки были поданы в начале августа. Как следует из данных, первая заявка — на регистрацию названия «Эхо Москвы», вторая на регистрацию логотипа. Они совпадают с брендом радиостанции «Эхо Москвы», которая прекратила работу в марте 2022 года после блокировки.

Среди указанных в заявке видов деятельности — производство контента и разные услуги, среди которых прокат снаряжения для подводного погружения и контроль за нефтяными скважинами.

Бывший главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (признан иностранным агентом) рассказал изданию Sota, что по закону регистрация не может быть осуществлена. По его словам, бренд «Эхо Москвы» «принадлежит ЗАО "Эхо Москвы", которое существует и где миноритарии контролируют 33,5%». Издание обратило внимание, что срок действия прав на название и логотип «Эхо Москвы» истек 14 июля.

«Эхо Москвы» отключили от эфира 1 марта 2022 года. Генпрокуратура требовала заблокировать сайт радиостанции, поскольку на нем распространяли «заведомо ложные сведения» о военных действиях на Украине. Сейчас на частоте «Эха Москвы» вещает радиостанция Sputnik, главред которой — Маргарита Симоньян. В октябре в России заблокировали сайт «Эхо», который создали журналисты закрытой радиостанции.

Олеся Павленко