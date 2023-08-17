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Коммерсантъ FM
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Венедиктов заявил о сговоре на голосовании совета директоров «Эха Москвы»

Бывший главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (признан иностранным агентом) сообщил, что представители «Газпром-Медиа» на заседании совета директоров проголосовали против продления прав на товарные знаки «Радио Эхо Москвы» и «Эхо Москвы».

Алексей Венедиктов (признан иностранным агентом)

Алексей Венедиктов (признан иностранным агентом)

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Алексей Венедиктов (признан иностранным агентом)

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Состоялся совет директоров "Эха Москвы", на котором решался вопрос о продлении прав "Эха" на товарный знак "Радио Эхо Москвы" и "Эхо Москвы". Представители "Газпром-Медиа" проголосовали против продления. Значит, имеем дело со сговором, а не с ошибкой. Добровольно отказываются от миллионной (в долларах) собственности»,— написал господин Венедиктов в Telegram.

В начале августа медиагруппа МИА «Россия сегодня», которую возглавляют медиаменеджеры Маргарита Симоньян и Дмитрий Киселев, подала заявки на регистрацию бренда «Эхо Москвы». Первая заявка — на регистрацию названия «Эхо Москвы», вторая — на регистрацию логотипа. Алексей Венедиктов заявлял, что по закону регистрация не может быть осуществлена, поскольку бренд «Эхо Москвы» принадлежит ЗАО «Эхо Москвы», где миноритарии контролируют 33,5%.

«Эхо Москвы» отключили от эфира 1 марта 2022 года. С требованием заблокировать сайт радиостанции выступила Генпрокуратура. Ведомство утверждало, что на сайте представлена информация, содержащая «заведомо ложные сведения» о военных действиях на Украине.

В настоящее время на частоте «Эха Москвы» вещает радиостанция Sputnik, главный редактор которой — Маргарита Симоньян. В октябре в России заблокировали сайт «Эхо», который создали журналисты закрытой радиостанции.

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