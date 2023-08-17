Красноярский горсовет может предложить обязать кандидатов получать справки о психических заболеваниях

Комиссия по городскому самоуправлению красноярского горсовета одобрила проект обращения муниципального парламента в Госдуму РФ о необходимости предоставления кандидатами на выборные должности справок о наличии психических заболеваний, наркотической, алкогольной или токсической зависимости. Заседания комиссии состоялось 17 августа.

Проект документа был внесен депутатами от ЛДПР. Речь в обращении идет о внесении соответствующих поправок в закон «Об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан РФ». «Полагаем, что, когда субъекту правовых отношений предоставляется определенное правомочие, реализация которого затрагивает права и свободы других лиц, в любом обществе считается нормой предъявлять определенные требования к состоянию психического здоровья такого субъекта»,— говорится в пояснительной записке к проекту.

«То, что надо будет сходить в еще один кабинет и взять еще одну бумагу, коллеги, давайте сопоставлять трудозатраты, время и объем ответственности, который потом получает депутат. Мне кажется, не составит труда потратить несколько минут или час, получить эту справку, сдать ее в избирком и дальше заниматься избирательной кампанией»,— заявил на заседании комиссии один из инициаторов обращения Роман Крастелев.

Сессия красноярского горсовета состоится 5 сентября.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Валерий Лавский