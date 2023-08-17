В Екатеринбурге открыли пансионат для реабилитации онкобольных детей

В Екатеринбурге открыли четырехэтажный детский пансионат долечивания и реабилитации при Центре детской онкологии и гематологии. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Мэр Алексей Орлов на открытии пансионата Фото: Пресс-служба администрации Екатеринбурга Фото: Пресс-служба администрации Екатеринбурга Фото: Пресс-служба администрации Екатеринбурга Фото: Пресс-служба администрации Екатеринбурга Фото: Пресс-служба администрации Екатеринбурга Следующая фотография 1 / 5 Мэр Алексей Орлов на открытии пансионата Фото: Пресс-служба администрации Екатеринбурга Фото: Пресс-служба администрации Екатеринбурга Фото: Пресс-служба администрации Екатеринбурга Фото: Пресс-служба администрации Екатеринбурга Фото: Пресс-служба администрации Екатеринбурга

По данным администрации, площадь пансионата — 4,2 тыс. кв. м. В нем находятся шесть палат дневного стационара, 36 комнат проживания «Мать и дитя», а также игровая и обучающая комнаты.

Как рассказал порталу 66.ru главный врач Областной детской клинической больницы (ОДКБ) Олег Аверьянов, пансионат позволит быстрее выписывать детей из онкоцентра, при этом оставлять их под профессиональным медицинским наблюдением. По его словам, пансионат увеличит пропускную способность в 1,5 раза.

Пансионат построен на средства представителей крупного бизнеса региона. Среди них Фонд святой Екатерины, застройщик Prinzip, «Таганский ряд» и другие. Напомним, о строительстве стало известно в октябре 2021 года. Тогда сообщалось, что стоимость проекта составит 300 млн руб. Новое учреждение будет принимать детей из Уральского и Дальневосточного федеральных округов и Новосибирска.

Полина Хабарова

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