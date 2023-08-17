Партии пожаловались на фейковую агитацию на выборах в гордуму Екатеринбурга

Свердловские отделения «Единой России» и «Справедливой России — Патриоты — За правду» пожаловались на ложную агитацию к выборам депутатов думы Екатеринбурга восьмого созыва, сделанную от имени партий. Об этом «Ъ» рассказал председатель Ленинской территориальной избирательной комиссии (ТИК; занимается организацией выборов в гордуму) Вадим Антошин.

В понедельник, 14 августа, «Единая Россия» направила жалобу в Ленинскую ТИК на пять плакатов с изображением первого заместителя секретаря регионального отделения партии Алексея Орлова рядом с кандидатами, баллотирующимися от других партий. «Установлено, что агитационные материалы не заказывались и не оплачивались участниками кампании официально. Мы обратились в управление Министерства внутренних дел по Екатеринбургу с представлением о пресечении противоправной агитационной деятельности и привлечении виновных лиц к ответственности»,— рассказал господин Антошин.

По его словам, похожая жалоба поступила сегодня, 17 августа, в Ленинскую ТИК от «Справедливой России — Патриоты — За правду». «По сведению партии, в Екатеринбурге размещаются печатные агитационные материалы, которые содержат изображения кандидатов от партии КПРФ, части изображения этих кандидатов, и обозначены эти материалы как изготовленные в "Справедливой России — Патриоты — За правду", тогда как они эти материалы не изготавливали»,— рассказал он. Господин Антошин отметил, что Ленинская ТИК также усматривает подложное изготовление материалов в агитации от имени партии. По его словам, в скором времени избирком направит представление о пресечении противоправной агитации во внутренние органы.

Председатель Ленинской ТИК пояснил, что по административному кодексу за нарушение правил агитации на граждан возлагается штраф до 20 тыс. руб., на юридических лиц — до 500 тыс. руб. По его словам, причастность к созданию ложной агитации не грозит партии снятием с выборов.

Василий Алексеев, Екатеринбург