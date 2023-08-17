Молочный комплекс планируется построить в Городце за 3,2 млрд рублей

АО «Приузолье» планирует построить в Городецком округе молочно-товарный комплекс на 3 тыс. голов, сообщили в пресс-службе правительства региона. Компания вложит в проект 3,2 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Инвестор планирует разводить голштинскую, джерсейскую и швицкую породы коров. Кроме того, «Приузолье» построит растениеводческий кластер по выращиванию кормов для крупного рогатого скота.

Заявленная мощность производства составит 30 тыс. т коровьего молока в год. Ожидается, что на предприятии будет создано 120 рабочих мест. Проект планируют реализовать в 2024-2028 годах.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Приузолье» зарегистрировано в деревне Шадрино Городецкого округа в марте 2019 года с уставным капиталом 10,8 млн руб. Основной деятельностью является разведение молочного крупного рогатого скота и производство сырого молока. Генеральный директор — Алексей Иванов, учредители не заявлены. По итогам 2022 года выручка составила 68,2 млн руб., убыток — 6,4 млн руб.

Сейчас регион может обеспечить себя молоком и молочными продуктами на 82%, сообщил замгубернатора Андрей Саносян.

Елена Ковалева