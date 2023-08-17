«Город-сад» в Воронеже снова организует лискинский бизнесмен Виталий Пойманов

Департамент природных ресурсов и экологии выбрал организатором фестиваля «Город-сад» в Воронеже лискинского предпринимателя Виталия Пойманова, который практически бессменно выполняет эту работу с 2016 года. Он победил в конкурсе, снизив начальную цену контракта на 0,06%: с 15,927 млн руб. до 15,917 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Всего в конкурсе было два участника, имя проигравшего торги не раскрывается. Известно, что он готов был выполнить работы за 15,927 млн руб., снизив начальную цену контракта на 266 руб.

Господину Пойманову предстоит разработать программу фестиваля и его дизайн, а также привлечь не менее 30 участников по следующим направлениям: ландшафтный дизайн, флористика, арт-объекты, образовательная составляющая. Кроме того, к 18:00 1 сентября ему необходимо смонтировать все элементы флористического праздника, а в период с 9:00 4 сентября до 7:00 6 сентября — демонтировать их.

В этом году «Город-сад» состоится в Центральном парке 2 и 3 сентября. У него будет три темы: Год педагога и наставника, 400-летие со дня рождения святителя Митрофана Воронежского, 100-летие со дня образования Воронежского заповедника.

Алина Морозова

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